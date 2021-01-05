В Инкерманском карьере в Крыму закончилась вода

Водозаборные сооружения на берегу озера демонтировали.

В Инкерманском карьере в Крыму закончилась вода
Фото: Крим.Реалії

В Инкермане вблизи Севастополя вынужденно прекратили водозабор из озера в бывшем известняковом карьере.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

"Водозаборные сооружения на берегу озера демонтировали. Часть труб на спуске к озеру демонтировали и вывезли. Кусок смонтированных водоотводных сооружений на врезке в основной водовод оставили нетронутым", - пишет издание.

РоSSийские власти начали забирать воду из водоема в бывшем Инкерманском карьере с ноября 2020-го. Водозабор проработал около месяца, меньше ожидаемого срока.

В начале декабря оккупационные власти Севастополя заявили, что за неделю из озера удалось скачать около 80 тысяч кубов воды. Ранее сообщалось о намерении выбрать из озера миллион кубов.

Жители Инкермана выступили против такого решения.

Инкерманский известково-ракушечный карьер сталинской железной дороги начали разрабатывать в мае 1944 года для добычи строительных материалов для восстановления народнохозяйственных объектов Крыма

В 1978 году после проведения взрывных работ карьер начал заполняться грунтовыми водами, при этом пересох источник Святого Климента, который находится на территории Инкерманского пещерного Свято-Климентовского монастыря.

Глубина образовавшегося карьерного водоема доходит до 60 метров, площадь водного зеркала около 23 тысяч квадратных метров, уровень воды всегда постоянный.

Напомним, в сентябре 2020-го глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов поручил выкупать частные скважины и колодцы в обезвоженных селах региона, а в случае отказа их продавать - предложил "подключать прокуратуру".

До 2014 года около 85% потребностей жителей Крыма в воде обеспечивал Северо-Крымский канал, вода по которому шла из Украины. Но после аннексии Крыма Россией Украина прекратила поставки воды. Украинские власти неоднократно делали заявления о том, что водоснабжение аннексированного полуострова будет восстановлено только после деоккупации.

В феврале 2020-го постпред президента Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич исключил подачу воды в Крым до деоккупации. После этого глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что согласился бы пустить воду в Крым в обмен на уступки со стороны президента РоSSии Владимира Путина по Донбассу. В начале августа премьер Денис Шмыгаль допустил возможность поставки пресной воды с материковой части Украины в аннексированный Крым исключительно в случае гуманитарной катастрофы.

19 сентября 2020-го роSSийские оккупанты предупредили, что будут ограничивать водоснабжение в курортной Алуште и нескольких поселках на юге Крыма. В водохранилище, которое обеспечивает этот регион, воды хватит только до декабря. В представительстве президента считают, что РФ будет добиваться восстановления водоснабжения в Крым через давление на партнеров Украины.

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