Европейское издание составило список крупнейших провалов пропаганды Кремля в 2020 году

В материале говорится об отравлении Навального, атаке против вакцин от ковида, а также о ситуации в Беларуси.

?Европейское издание составило список крупнейших провалов пропаганды Кремля в 2020 году
Фото: euvsdisinfo.eu

Европейское издание EUvsDisinfo, которое выходит под эгидой Еврокомиссии, составило рейтинг самых позорных провалов кремлевских пропагандистов за прошлый год.

Список опубликован на сайте издания.

Отравление роSSийского оппозиционера Навального и разоблачение отравителей. "Дело Навального - это большой конфуз для роSSийского государства", - говорится в материале. Упоминается также о звонке оппозиционера одному из его предполагаемых отравителей - офицер ФСБ проигнорировал все возможные меры безопасности и "вежливо пытался угодить ложному боссу", признавшись в преступлении.

Атака роSSийских пропагандистов против вакцин от COVID-19. В информационной базе EUvsDisinfo за год собрано более 700 случаев дезинформации, направленной как против вакцин, так и против самой вакцинации. Однако позже пропагандисты полностью дискредитировали собственные конспирологические теории, когда начали проталкивать аудитории необходимость прививки непроверенной роSSийской вакциной "Sputnik V". Кроме того, прокремлевские СМИ заявляли о вреде западных вакцин и их способности превращать людей в обезьян, но перестали об этом говорить после того, как получили приглашение от британско-шведской компании AstraZeneca к возможному сотрудничеству.

РоSSийский режиссер, который "подделывает" фейки. РоSSийский режиссер Никита Михалков в своей программе пытался выдать подделанные спецслужбами фото белорусских протестов в качестве доказательств манипуляций со стороны самих демонстрантов. Однако его на этом поймали сами роSSийские журналисты.

Странная прослушка в Беларуси. Александр Лукашенко, который пытался убедить белорусов и международное сообщество в заговоре Запада и во внешнем управлении массовыми протестами в стране, распространил грубо сфальсифицированную запись якобы перехваченного разговора. Разговор ведут якобы представители немецкой и польской спецслужб Ник и Майк, которые планировали смену режима в Беларуси, и жалуются на то, что Лукашенко - "крепкий орешек".

Далее - известный роSSийский пропагандист Владимир Соловьев, который пытался выдать фрагменты компьютерной игры ARMA 3 за реальный бой в Нагорном Карабахе. При этом его даже не удивила невысокого качества графика. До этого игровую компьютерную графику пыталось использовать роSSийское Министерство обороны для иллюстрации боевых действий в Сирии.

Условную шестую позицию авторы отдали одному из армянских изданий, которое с использованием кремлевских клише дезинформации и конспирологии умудрилось найти шалости "иллюминатов" в провоцировании войны в Нагорном Карабахе. А "доказательства" такого вмешательства нашли в клипе певицы Леди Гаги. EUvsDisinfo отметил, что подобный подход используют и центральные роSSийские издания. Например, газета "Комсомольская правда", которая нашла мистические знаки в западных источниках, - на обложке журнала The Economist.

На седьмой строчке - депутаты роSSийской Госдумы. В многочисленных ТВ-шоу парламентарии в своих публичных выступлениях сами стали источником невероятно нелепых фейков, вроде "Датских борделей для зоофилов" или утверждений, что "США атакуют РоSSию с помощью климатического оружия".

Восьмое место досталось представителям городской власти Санкт-Петербурга, которые под предлогом "санитарных нарушений" пытались закрыть заведение под названием "Zoom-кафе". В итоге выяснилось, что чиновники хотели остановить виртуальный ЛГБТ-фестиваль на Zoom-платформе, которая не имеет ничего общего с заведением питания, кроме элемента названия.

Напомним, ранее Госдеп США назвал главные элементы роSSийской дезинформации и пропаганды. В докладе определены пять основных элементов, на которых выстраивается роSSийская дезинформационная экосистема, и описано, как эти элементы работают совместно для создания усилительного эффекта в медиа.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинские женщины освобождены из сирийского лагеря для семей террористов ИГИЛУкраинские женщины освобождены из сирийского лагеря для семей террористов ИГИЛ
Коронавирусом заразились еще 42 украинских военныхКоронавирусом заразились еще 42 украинских военных
Фонд Порошенко доставил в больницы 50 кислородных концетраторивФонд Порошенко доставил в больницы 50 кислородных концетраторив
Жителю Закарпатья объявили подозрение из-за сепаратистских призывов в соцсетяхЖителю Закарпатья объявили подозрение из-за сепаратистских призывов в соцсетях
Отец премьер-министра Великобритании попросил гражданство Франции - СМИОтец премьер-министра Великобритании попросил гражданство Франции - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
КИУ назвал главных прогульщиков 2020 года в РадеКИУ назвал главных прогульщиков 2020 года в Раде
На новогоднее оформление Офиса президента потратили более 50 тыс. гривен - вдвое меньше, чем в прошлом годуНа новогоднее оформление Офиса президента потратили более 50 тыс. гривен - вдвое меньше, чем в прошлом году
Украинские пограничники получат в этом году 10 французских вертолетовУкраинские пограничники получат в этом году 10 французских вертолетов
Советник президента: надеемся на проведение саммита в нормандском формате уже в 2021 годуСоветник президента: надеемся на проведение саммита в нормандском формате уже в 2021 году
За первые сутки 2021-го границу Украины пересекли 20 тысяч человек против 175 тыс. в прошлом годуЗа первые сутки 2021-го границу Украины пересекли 20 тысяч человек против 175 тыс. в прошлом году
Генерал Кривонос проходит свидетелем по делу о "государственном перевороте" в 2017 году - АрестовичГенерал Кривонос проходит свидетелем по делу о "государственном перевороте" в 2017 году - Арестович
Истребители НАТО в этом году перехватили сотни роSSийских военных самолетовИстребители НАТО в этом году перехватили сотни роSSийских военных самолетов
В следующем году антибиотики будут продавать по электронным рецептамВ следующем году антибиотики будут продавать по электронным рецептам
Рада разрешила в следующем году за счет госбюджета закупать лекарства, не включенные в Национальный переченьРада разрешила в следующем году за счет госбюджета закупать лекарства, не включенные в Национальный перечень
Последнее в этом году очередное пленарное заседание Верховной Рады начали с перерываПоследнее в этом году очередное пленарное заседание Верховной Рады начали с перерыва
Последние новости
Подгружаем последние новости