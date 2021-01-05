?Европейское издание составило список крупнейших провалов пропаганды Кремля в 2020 году

В материале говорится об отравлении Навального, атаке против вакцин от ковида, а также о ситуации в Беларуси.

Европейское издание EUvsDisinfo, которое выходит под эгидой Еврокомиссии, составило рейтинг самых позорных провалов кремлевских пропагандистов за прошлый год.

Список опубликован на сайте издания.

Отравление роSSийского оппозиционера Навального и разоблачение отравителей. "Дело Навального - это большой конфуз для роSSийского государства", - говорится в материале. Упоминается также о звонке оппозиционера одному из его предполагаемых отравителей - офицер ФСБ проигнорировал все возможные меры безопасности и "вежливо пытался угодить ложному боссу", признавшись в преступлении.

Атака роSSийских пропагандистов против вакцин от COVID-19. В информационной базе EUvsDisinfo за год собрано более 700 случаев дезинформации, направленной как против вакцин, так и против самой вакцинации. Однако позже пропагандисты полностью дискредитировали собственные конспирологические теории, когда начали проталкивать аудитории необходимость прививки непроверенной роSSийской вакциной "Sputnik V". Кроме того, прокремлевские СМИ заявляли о вреде западных вакцин и их способности превращать людей в обезьян, но перестали об этом говорить после того, как получили приглашение от британско-шведской компании AstraZeneca к возможному сотрудничеству.

РоSSийский режиссер, который "подделывает" фейки. РоSSийский режиссер Никита Михалков в своей программе пытался выдать подделанные спецслужбами фото белорусских протестов в качестве доказательств манипуляций со стороны самих демонстрантов. Однако его на этом поймали сами роSSийские журналисты.

Странная прослушка в Беларуси. Александр Лукашенко, который пытался убедить белорусов и международное сообщество в заговоре Запада и во внешнем управлении массовыми протестами в стране, распространил грубо сфальсифицированную запись якобы перехваченного разговора. Разговор ведут якобы представители немецкой и польской спецслужб Ник и Майк, которые планировали смену режима в Беларуси, и жалуются на то, что Лукашенко - "крепкий орешек".

Далее - известный роSSийский пропагандист Владимир Соловьев, который пытался выдать фрагменты компьютерной игры ARMA 3 за реальный бой в Нагорном Карабахе. При этом его даже не удивила невысокого качества графика. До этого игровую компьютерную графику пыталось использовать роSSийское Министерство обороны для иллюстрации боевых действий в Сирии.

Условную шестую позицию авторы отдали одному из армянских изданий, которое с использованием кремлевских клише дезинформации и конспирологии умудрилось найти шалости "иллюминатов" в провоцировании войны в Нагорном Карабахе. А "доказательства" такого вмешательства нашли в клипе певицы Леди Гаги. EUvsDisinfo отметил, что подобный подход используют и центральные роSSийские издания. Например, газета "Комсомольская правда", которая нашла мистические знаки в западных источниках, - на обложке журнала The Economist.

На седьмой строчке - депутаты роSSийской Госдумы. В многочисленных ТВ-шоу парламентарии в своих публичных выступлениях сами стали источником невероятно нелепых фейков, вроде "Датских борделей для зоофилов" или утверждений, что " США атакуют РоSSию с помощью климатического оружия".

Восьмое место досталось представителям городской власти Санкт-Петербурга, которые под предлогом "санитарных нарушений" пытались закрыть заведение под названием "Zoom-кафе". В итоге выяснилось, что чиновники хотели остановить виртуальный ЛГБТ-фестиваль на Zoom-платформе, которая не имеет ничего общего с заведением питания, кроме элемента названия.