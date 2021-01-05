В Беларуси на мужчину составили протокол за "усатого" снеговика с надписью "Жыве Беларусь"

Снежную скульптуру признали "несанкционированным пикетом", суд должен состояться в ближайшее время.

В Беларуси силовики составили протокол на жителя одного из сел Гомельского района, который слепил снеговика и написал на нем "Жыве Беларусь".

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на правозащитника Леонида Судаленко, рассказавшего об инциденте.

24 декабря в Гомельском районе выпал снег, и житель села, убирая двор, слепил "усатого" снеговика. На нем он написал "Жыве Беларусь!".

Сейчас снег растаял, однако, вероятно, кто-то из соседей сделал его фото и передал силовикам. После этого мужчине позвонил участковый и сообщил, что составил протокол по статье 23.34 КоАП, признав снежную скульптуру несанкционированным пикетом. Суд должен состояться в ближайшее время.

"Сельский житель посоветовал участковому составить протокол и на снеговика, потому что он пикетировал", - добавил правозащитник.

Напомним, 9 августа 2020 года в Беларуси вспыхнули масштабные акции протеста против Александра Лукашенко, победившего на президентских выборах. Оппозиция заявляет о масштабных фальсификациях. Результаты белорусских выборов не были признаны международным сообществом, в том числе Украиной. Лукашенко же отказывается передавать власть и провел тайную инаугурацию.

Протесты в Беларуси сопровождаются жестким насилием силовиков. Несколько митингующих погибли, десятки - пострадали. Тысячи протестующих задержали, часть из них - арестовали. Акции и марши продолжаются до сих пор.

Более 100 протестующих встретили Новый год за решеткой.

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