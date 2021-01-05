Великобритания ужесточает локдаун из-за новой волны COVID-19

Несмотря на начало вакцинации, количество смертей от COVID в Великобритании продолжает расти.

Великобритания ужесточает локдаун из-за новой волны COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник распорядился усилить меры общенациональной изоляции в Великобритании, чтобы сдержать всплеск случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

По оценкам экспертов, стремительный рост числа заражений в стране может привести к коллапсу системы здравоохранения ранее, чем программа вакцинации достигнет необходимых масштабов.

Джонсон сказал, что новый, более заразный вариант коронавируса, впервые обнаруженный в Соединенном Королевстве и теперь присутствующий во многих других странах, распространяется с большой скоростью. Необходимы немедленные действия, чтобы замедлить его распространение.

"Пока я говорю с вами сегодня вечером, наши больницы находятся под сильнейшим давлением COVID-19, чем когда-либо с начала пандемии ... Мы должны ввести национальную изоляцию, которая будет достаточно жесткой для того, чтобы сдержать этот штамм. Это означает, что правительство вновь требует от вас оставаться дома", - сказал Джонсон в телеобращении к стране.

Согласно новому плану, большинство магазинов и гостиниц не возобновят работу, начальные и средние школы закроются со вторника для всех учеников, кроме отдельных категорий, в том числе тех, чьи родители являются работниками ключевых отраслей экономики.

По словам Джонсона, если процесс вакцинации пойдет по плану и количество смертей будет соответствовать ожидаемым мерам, то до середины февраля можно будет начать выход из режима изоляции.

Несмотря на начало вакцинации, количество смертей от COVID в Великобритании продолжает расти. С начала пандемии в течение 28 дней после положительного теста на COVID-19 в Соединенном Королевстве умерли уже более 75 тыс. человек. В понедельник были зарегистрированы рекордные 58784 новых заражений коронавирусом.

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