На Донетчине будут заочно судить сотрудника "полиции" ДНР "

Фигурант с августа 2014 года по январь 2015-го входил в состав так называемой "военной полиции Министерства обороны ДНР".

На Донетчине будут заочно судить сотрудника "полиции" ДНР "
Фото: mignews.com.ua

Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 37-летнего жителя г. Снежное, которого подозревают в участии в террористической организации.

Об этом сообщает отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.

По данным следствия, подозреваемый с августа 2014 года по январь 2015-го входил в состав так называемой "военной полиции Министерства обороны ДНР".

"Находясь в звании рядового, имея удостоверение и личное оружие, обвиняемый работал охранником на контрольно-пропускном пункте возле "Харцызского трубного завода", находящегося на временно неподконтрольной украинской власти территории. Кроме этого, он осуществлял вооруженную охрану пленных военнослужащих ВСУ, которые содержались представителями НЗФ РФ в элеваторном помещении пгт. Кутейниково Амвросиевского района Донецкой области", - говорится в сообщении.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 258-?3 УК Украины - "Создание террористической группы или террористической организации". Санкция статьи предусматривает до 15 лет заключения.

Отмечается, что, поскольку правонарушитель скрывается от следствия, его будут судить заочно.

Напомним, в суд направлен обвинительный акт в отношении главы так называемого "народного совета Луганской области", который в 2014 году инициировал проведение незаконного "референдума" об отделении региона от Украины.

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