В Крыму умер оккупационный "глава" МЧС

Он умер в ковидном госпитале, развернутом на полуострове военными.

В Крыму умер оккупационный
Сергій Шахов

Оккупационный "министр чрезвычайных ситуаций" Крыма Сергей Шахов 4 января умер в госпитале для больных коронавирусом.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "ведомства".

"Да, буквально полчаса как поступила такая информация ... В ковидном госпитале он скончался", - сказали в пресс-службе.

Сергей Шахов родился 20 июня 1955 года. С 2011 по 2013 год занимал должность начальника Главного управления МЧС Украины в Автономной Республики Крым; с 2013 по 2014 год - начальник Главного управления ГСЧС Украины в Автономной Республики Крым. После оккупации Крыма Россией, с марта 2014 по июнь 2018 года работал начальником Главного управления МЧС РоSSии по Крыму. 1 июля 2014 года назначен оккупационным министром чрезвычайных ситуаций Крыма.

Напомним, Компания "Мостотрест", принадлежащая миллиардеру и близкому другу президента РоSSии Владимира Путина Аркадию Ротенбергу, получила контракт на техническое обслуживание железнодорожной части Керченского моста.

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