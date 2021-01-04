В Украине стартовала информкампания для перехода сферы обслуживания на украинский язык

Проект поддержали лидер группы "Kozak System" Иван Леньо, актеры Ирма Витовская-Ванца и Юрий Дьяк, актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев.

В Украине стартовала информкампания для перехода сферы обслуживания на украинский язык
Фото: facebook.com/govuamova

В Украине запустили информационную кампанию для перехода сферы обслуживания на украинский язык с 16 января 2021 года, в рамках которой записали серию видеороликов с выдающимися людьми.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по защите государственного языка Тарас Креминь.

Проект поддержали лидер группы "Kozak System" Иван Леньо, актеры Ирма Витовская-Ванца и Юрий Дьяк, актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев.

Языковой омбудсмен поблагодарил активистов, представителей сообщества "Язык объединяет" и известных украинцев, которые присоединились к проекту, а также телеканал "Эспрессо" и компанию "Евромедиа" за техническую и информационную поддержку.

Кроме того, Кремень пригласил другие центральные и местные СМИ присоединиться к этой кампании, разместив видеоролики как социальную рекламу. Он также призвал распространять эти ролики в соцсетях и интернет-ресурсах.

"Надеюсь, что благодаря совместным усилиям как можно большее количество украинцев, работающих в сфере обслуживания, будут осведомлены о своих обязанностях - предоставлять потребителю информацию о товарах и услугах на украинском языке. А потребители, в свою очередь, будут знать, что в супермаркете или в интернет-магазине, в кафе или ресторане, в банке или в аптеке, на вокзале или АЗС, по умолчанию обслуживание должно происходить на государственном языке", - отметил Креминь.

Напомним, ранее Кремень предложил объявить 2021 год годом украинского языка.

Согласно опросам, большинство украинцев считают, что украинский должен быть единственным государственным и официальным языком, при этом русский может использоваться свободно в быту.

В июле прошлого года Верховная Рада не рассмотрела законопроект "слуги народа" Максима Бужанского о продолжении обучения в школах на русском языке до 2023 года. Перед этим под парламентом два дня подряд митинговали люди, призывая не принимать проект закона.

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