Членов комиссии, отрицавших плагиат у Шкарлета, поймали на плагиате

В работах членов Комиссии по академической доброчестности Национального технологического университета "Черниговская политехника", которая отрицала наличие плагиата в работах экс-ректора вуза, а ныне министра образования и науки Сергея Шкарлета, также обнаружили плагиат.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сайте "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях".

Так, в докторской диссертации главы комиссии Виктории Маргасовой "Стратегия обеспечения устойчивости экономики Украины к угрозам экономической безопасности" нашли текстовые заимствования без надлежащих ссылок, синонимы и перефразирование - всего 70 страниц.

"Труды Маргасовой, опубликованные по теме диссертации, датированные 2008-2014 годами. В сравнительных таблицах желтым цветом показаны полные совпадения текстов, бирюзовым - синонимы и перефразирование. Утверждения диссертантки о том, что это якобы она делает какие-то выводы или анализ, выделены фиолетовым. Зеленым цветом - сознательные или бессознательные изменения текста, на которые мы обращаем внимание читателей. Особенно нам нравится замена РоSSии на Украину и роSSийской экономики на отечественную", - говорится в сообщении.

Ранее в диссертации участницы комиссии Алины Пинчук, которая также является доцентом и директором учебно-научного института экономики университета, нашли подозрительные публикации, а также перекрестный академический плагиат. Докторскую диссертацию «Стратегия обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства в условиях диджитализации экономики Украины" Пинчук защитила в 2020 году.

Ученые считают, что Пинчук присвоила часть текста диссертации преподавательницы этого же университета Татьяны Шестаковской.

Напомним, 4 июня прошлого года, спустя сутки после появления информации о кандидатуре Шкарлета на должность министра образования, на сайте ошибок и фальсификаций в научных исследованиях опубликовали информацию о плагиате в его монографии. Автор статьи утверждает, что в монографии использованы целые блоки текста, который был опубликован на три года раньше. При этом ссылок в работе Шкарлета на эту научную работу нет.

Шкарлет отрицал, что плагиатил чужие работы, а в интервью LB.ua заявил, что в его тексте "есть квадратные скобочки".

17 декабря 2020 года Шкарлет был назначен министром образования и науки минимальным количеством голосов - 226. Против высказались 43 парламентария, воздержались 39. Не принимали участия в голосовании 35 нардепов. Источники LB.ua в "Слуге народа" сообщили, что буквально незадолго до голосования достаточного количества голосов за назначение не было, впрочем, после этого был звонок от президента.

Шкарлет отрицал, что плагиатил чужие работы, а в интервью LB.ua заявил, что в его тексте "есть квадратные дужечкы".