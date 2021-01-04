В Украине начала работу единая информационная система трансплантации органов

По словам Степанова, без этой системы, которая соединит донора и реципиента, системное развитие трансплантации в Украине было бы невозможно.

С 2021 года в Украине заработала Единая государственная информационная система трансплантации органов и тканей.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"С 1 января в Украине работает Единая государственная информационная система по вопросам трансплантации органов и тканей. Это был такой тяжелый вызов в прошлом году, когда нам надо было запустить ее с 1 января. Это очень важная система, я уже не говорю о защищенности этой системы. Она важна с точки зрения оказания медицинской помощи, с точки зори осуществления трансплантации людям, которые в этом нуждаются", - сказал Степанов.

По его словам, без этой системы, которая соединит донора и реципиента, системное развитие трансплантации в Украине было бы невозможно.

Глава Минздрава отметил, что в этом году впервые в Украине планируется сделать трансплантацию легких. Также в планах сделать трансплантацию рук и ног. Степанов подчеркнул, что это особенно актуально для украинских военнослужащих, потерявших конечности в связи с роSSийской агрессией на востоке страны.

"Для того, чтобы делать такие вещи, спасать жизни, нам надо и дальше развивать этот вопрос. Мы четко знаем, что, кроме трансплантации, нам надо ввести пакет медицинских услуг по посттрансплантационному сопровождению, потому что люди, которым делается трансплантация, нуждаются потом в сопровождении медицинского наблюдения", - рассказал Степанов.

Правительство также планирует разработать механизм привлечения к транспортировке анатомических материалов и реципиентов всех видов транспорта. В том числе гражданской авиации, авиационного транспорта ГСЧС, Нацполиции и Госпогранслужбы.

Напомним, 25 декабря в Украине провели девятую за год операцию по пересадке сердца – трансплантация состоялась во Львове.

В декабре 2019 года в Украине впервые за 15 лет провели трансплантацию сердца. Операцию в Ковельской районной больнице Волынской области провела бригада врачей Института сердца Минздрава во главе с Борисом Тодуровым.

В том же месяце Кабмин утвердил тарифы на пересадку органов. Самой дешевой в Украине является трансплантация почки, самой дорогой - пересадка печени.