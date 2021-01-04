Зеленский подписал указ о предоставлении гумпомощи Хорватии, пострадавшей от землетрясения

"Украина молится за всех, кто пострадал от этой катастрофы, и желает силы и выносливости".

Президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Хорватии, пострадавшей от землетрясения.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Согласно указу №1/2021, Кабинет министров должен обеспечить предоставление гуманитарной помощи Хорватии для преодоления последствий чрезвычайной ситуации.

Зеленский также выразил соболезнования хорватскому народу.

"Украина молится за всех, кто пострадал от этой катастрофы, и желает силы и выносливости", - отметил он.

Напомним, 28 декабря в центральной части Хорватии произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр землетрясения зафиксировали вблизи города Сисак, за 51 километре к юго-востоку от Загреба, на глубине 5 километров.

29 декабря произошло новое мощное землетрясение магнитудой 6,2. По меньшей мере семь человек погибли.

Утром 30 декабря в Хорватии произошло еще три землетрясения мощностью 4.7, 4.8 и 3.9. Жители Петрини, Сисак и окрестностей провели ночь под открытым небом.