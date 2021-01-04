Жителю Закарпатья объявили подозрение из-за сепаратистских призывов в соцсетях

Мужчина призвал в соцсетях к отделению области.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали деятельность жителя Закарпатья, призывавшего к отделению области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ и Прокуратуры.

"По предварительным данным следствия, житель города Берегово создал ряд аккаунтов в социальных сетях, через которые распространял агитационные призывы к нарушению территориальной целостности Украины. В частности, он призвал граждан поддержать отделение Закарпатской области от нашего государства", - говорится в сообщении.

Лингвистическая экспертиза подтвердила, что в распространяемых текстах содержались призывы к нарушению территориальной целостности страны.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса.

Напомним, в ноябре прошлого года СБУ провела обыски в благотворительном фонде, который пропагандирует создание автономии на Закарпатье.

26 октября 2020 года Украина запретила въезд двум высокопоставленным лицам из Венгрии из-за агитации в Закарпатской области во время проведения в стране местных выборов. Один из них - это государственный секретарь канцелярии премьер-министра.