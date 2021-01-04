Президент Мексики заявил, что готов предоставить убежище Ассанжу

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил готовность предоставить политическое убежище основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу.

Об этом он заявил на пресс-конференции, передает "Интерфакс-Украина".

Обрадор отметил, что намерен обсудить этот вопрос с британскими властями.

"Я попрошу нашего главу МИД ... обсудить с британскими властями возможность возврата свободы господину Ассанжу. Также следует проинформировать Лондон, что Мексика предлагает этому человеку политическое убежище", - сказал президент.

Напомним, 7 сентября прошлого года в столице Великобритании возобновился суд относительно экстрадиции основателя сайта WikiLeaks в США . Процесс задержался на несколько месяцев из-за эпидемии коронавируса. Сегодня, 4 января 2021 года суд Лондона отказался экстрадировать Ассанжа в США . Пока он остается за решеткой, однако вскоре британский суд рассмотрит возможность его освобождения под залог.

Ассанж находится в тюрьме с апреля 2019 года. В Соединенных Штатах 49-летнему Ассанжу выдвинули обвинения в шпионаже в частности в связи с похищением информации с правительственных компьютеров. В США Ассанжа обвиняют в "наибольшем хищении секретной информации в истории страны". В случае признания его виновным Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы.

Отдельно Ассанжу инкриминируют распространение во время избирательной кампании в США 2016 года информации в ущерб Хиллари Клинтон, которая боролась за президентский пост с Дональдом Трампом. Следователи в США пришли к выводу, что тот компромат, распространенный через WikiLeaks, был похищен россиянами, Ассанж отрицает.

В 2012 году Джулиан Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне и провел там 7 лет, избегая экстрадиции в Швецию, где по нему вели теперь закрытое следствие из-за обвинений в сексуальных нападениях.