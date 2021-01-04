Президент Мексики заявил, что готов предоставить убежище Ассанжу

Обрадор намерен обсудить этот вопрос с британскими властями.

Президент Мексики заявил, что готов предоставить убежище Ассанжу
Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил готовность предоставить политическое убежище основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу.

Об этом он заявил на пресс-конференции, передает "Интерфакс-Украина".

Обрадор отметил, что намерен обсудить этот вопрос с британскими властями.

"Я попрошу нашего главу МИД ... обсудить с британскими властями возможность возврата свободы господину Ассанжу. Также следует проинформировать Лондон, что Мексика предлагает этому человеку политическое убежище", - сказал президент.

Напомним, 7 сентября прошлого года в столице Великобритании возобновился суд относительно экстрадиции основателя сайта WikiLeaks в США. Процесс задержался на несколько месяцев из-за эпидемии коронавируса. Сегодня, 4 января 2021 года суд Лондона отказался экстрадировать Ассанжа в США. Пока он остается за решеткой, однако вскоре британский суд рассмотрит возможность его освобождения под залог.

Ассанж находится в тюрьме с апреля 2019 года. В Соединенных Штатах 49-летнему Ассанжу выдвинули обвинения в шпионаже в частности в связи с похищением информации с правительственных компьютеров. В США Ассанжа обвиняют в "наибольшем хищении секретной информации в истории страны". В случае признания его виновным Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы.

Отдельно Ассанжу инкриминируют распространение во время избирательной кампании в США 2016 года информации в ущерб Хиллари Клинтон, которая боролась за президентский пост с Дональдом Трампом. Следователи в США пришли к выводу, что тот компромат, распространенный через WikiLeaks, был похищен россиянами, Ассанж отрицает.

В 2012 году Джулиан Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне и провел там 7 лет, избегая экстрадиции в Швецию, где по нему вели теперь закрытое следствие из-за обвинений в сексуальных нападениях.

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