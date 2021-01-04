Порошенко считает, что официальная статистика по коронавирусу не соответствует реальной ситуации

Официальная статистика относительно коронавируса не соответствует реальной ситуации. Об этом в интервью телеканалу «Прямой» сказал экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко. Он отметил, что в Украине в последние дни резко упало количество тестирований.

«Вот посмотрите на статистику, последнюю доступную статистику, которая у нас была, у них там несколько тысяч заболевших. Но посмотрите, сколько тестов сделано в этот день. 12 тысяч тестов. Я вам посоветую: вы в следующий раз делайте тысячу тестов. Вы получите 500 заболевших - и выходите с видосиками о том, что у вас уже преодолен коронавирус», - иронизирует Петр Порошенко.

«Ты берешь эту статистику, а потом берешь телефон. Каждый день как минимум 20-30 человек обращаются за неотложной помощью, потому что они не могут госпитализироваться. У них нет койки с кислородом, доступа к врачу, есть проблемы с проведением тестирования, они не имеют в конце концов денег, чтобы обеспечить себе лечение», - замечает Петр Порошенко.