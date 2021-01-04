Минэнерго поблагодарило правительство США за поддержку энергетического сектора Украины

Минэнерго поблагодарило правительство США за поддержку энергетического сектора Украины

Министерство энергетики Украины поблагодарило правительство США за "постоянную поддержку энергетического сектора Украины и последовательную позицию Соединенных Штатов в поддержке Украины на пути обеспечения собственной энергетической независимости и региона в целом", что по мнению министерства отражено в санкционном Законе США "О противодействии противникам Америки".

Поддержанный палатой представителей Конгресса США законопроект об оборонной политике, предусматривающий финансовую помощь Украине и санкции роSSийским и европейским компаниям за участие в строительстве роSSийского газопровода "Северный поток-2" и "Турецкий поток" стал еще одним свидетельством надежных партнерских отношений и видение перспективного развития на основе общих для достижения энергетической безопасности как Украины, так и региона в целом, заявили в Минэнерго.

"Начиная с 2017 года Украина активно сотрудничает с Конгрессом США в направлении введения санкций в отношении строительства Северного потока-2, поэтому с удовольствием отмечаем последовательность действий наших американских партнеров и прогресс в решении таких важных вопросов. Именно позиция США способствовала тому, что "Северный поток-2" до сих пор не построен", - отметил и.о. министра Юрий Витренко.

Минэнерго также отметило готовность Украины обеспечить в полной мере транспортировку роSSийского газа в необходимых объемах в страны ЕС через ГТС Украины с наименьшими затратами и минимальным воздействием на окружающую среду.

"Использование украинской ГТС является экономически обоснованным. Кроме того, украинская ГТС неоднократно доказывала свою надежность, а государство демонстрировало ответственность за выполнение взятых на себя обязательств. Минэнерго нацелено на углубление сотрудничества и стратегического партнерства с США в сфере энергетики, в настоящее время является одним из приоритетов отношений Украины и США", - отметили в министерстве.

МинПром по материалам Металлургпром

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