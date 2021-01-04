Украина направила в Польшу письменное подозрение экс-главе "Укравтодора" Новаку

Новаку инкриминируется умышленное неисполнение решения и постановления суда, вступивших в законную силу, а также препятствование их исполнению.

Украина направила в Польшу письменное подозрение экс-главе "Укравтодора" Новаку
Славомир Новак
Фото: Александр Рудоманов

Офис Генерального прокурора совместно со следователями Главного следственного управления Государственного бюро расследований направили в Польшу письменное уведомление о подозрении для вручения бывшему главе "Укравтодора" Славомиру Новаку.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что Новаку инкриминируется умышленное невыполнение должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, решения и постановления суда, вступивших в законную силу, а также препятствование их исполнению (ч. 3 ст. 382 УК Украины).

"По данным следствия, и.о. главы госагентства на протяжении 2017-2019 годов умышленно не выполнял решения местного суда и Верховного Суда Украины о восстановлении в должности начальника Службы автомобильных дорог в одной из областей Украины, активно препятствуя их исполнению. В результате таких действий государственным исполнителем на Государственное агентство автомобильных дорог Украины наложены штрафы, а также предупредили бывшего чиновника об уголовной ответственности за невыполнение судебных решений", - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора напомнили, что в начале сентября 2019 года госисполнитель завершил исполнительное производство в связи с направлением сообщения о совершении уголовного преступления. В конце сентября того же года Новак прекратил свои полномочия и.о. главы "Укравтодора" и вернулся в Польшу, где был задержан за совершение ряда коррупционных уголовных правонарушений.

"В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", - отметили в ведомстве.

Напомним, Новака задержали 20 июля в польском Гданьске вместе с двумя другими мужчинами - предпринимателем из Гданьска, которого также арестовали, и экс-главой подразделения спецназначения GROM, который вышел на свободу после внесения залога. Окружная прокуратура в Варшаве обвинила Новака в коррупции. Обвинения охватывают период с октября 2016-го по сентябрь 2019 года, когда бывший министр правительства Польши возглавлял "Укравтодор".

21 июля Славомиру Новаку было вручено украинское подозрение. 22 июля польский суд арестовал его на три месяца.

24 ноября суд Польши продолжил арест бывшему главе "Укравтодора" до января 2021 Суд согласился, что собранные прокуратурой доказательства достаточны для содержания подозреваемого под стражей.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Во Львове задержали 19-летнего киевлянина за шапку с коммунистической символикойВо Львове задержали 19-летнего киевлянина за шапку с коммунистической символикой
Новым главой фракции "Голос" стал Ярослав ЖелезнякНовым главой фракции "Голос" стал Ярослав Железняк
Украинские женщины освобождены из сирийского лагеря для семей террористов ИГИЛУкраинские женщины освобождены из сирийского лагеря для семей террористов ИГИЛ
Коронавирусом заразились еще 42 украинских военныхКоронавирусом заразились еще 42 украинских военных
Фонд Порошенко доставил в больницы 50 кислородных концетраторивФонд Порошенко доставил в больницы 50 кислородных концетраторив
Блок рекламы


Похожие новости
Жителю Закарпатья объявили подозрение из-за сепаратистских призывов в соцсетяхЖителю Закарпатья объявили подозрение из-за сепаратистских призывов в соцсетях
До конца марта эксперты скажут, готова ли Украина к "промышленному безвизу" с ЕСДо конца марта эксперты скажут, готова ли Украина к "промышленному безвизу" с ЕС
Степанов рассказал, когда Украина получит первую партию китайской вакциныСтепанов рассказал, когда Украина получит первую партию китайской вакцины
По делу о взрывах боеприпасов под Мариуполем объявили подозрениеПо делу о взрывах боеприпасов под Мариуполем объявили подозрение
Украина закупила вакцину от COVID-19 на 984 млн гривен, - МинздравУкраина закупила вакцину от COVID-19 на 984 млн гривен, - Минздрав
СБУ объявила заочное подозрение бывшему народному депутату от "Партии регионов"СБУ объявила заочное подозрение бывшему народному депутату от "Партии регионов"
Украина бесплатно получит 16 миллионов доз вакцины от COVID-19 - НемчиновУкраина бесплатно получит 16 миллионов доз вакцины от COVID-19 - Немчинов
Украина направила ОБСЕ ноту протеста из-за боевого травмирования военного на ДонбассеУкраина направила ОБСЕ ноту протеста из-за боевого травмирования военного на Донбассе
В правительстве обещают, что Украина будет иметь ресурсы для закупки вакцины от COVID-19В правительстве обещают, что Украина будет иметь ресурсы для закупки вакцины от COVID-19
Количество случаев ковида в мире превысило 80 млн, Украина - на 16-м местеКоличество случаев ковида в мире превысило 80 млн, Украина - на 16-м месте
Последние новости
Подгружаем последние новости