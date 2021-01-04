Украина направила в Польшу письменное подозрение экс-главе "Укравтодора" Новаку
Новаку инкриминируется умышленное неисполнение решения и постановления суда, вступивших в законную силу, а также препятствование их исполнению.
Офис Генерального прокурора совместно со следователями Главного следственного управления Государственного бюро расследований направили в Польшу письменное уведомление о подозрении для вручения бывшему главе "Укравтодора" Славомиру Новаку.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
Отмечается, что Новаку инкриминируется умышленное невыполнение должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, решения и постановления суда, вступивших в законную силу, а также препятствование их исполнению (ч. 3 ст. 382 УК Украины).
"По данным следствия, и.о. главы госагентства на протяжении 2017-2019 годов умышленно не выполнял решения местного суда и Верховного Суда Украины о восстановлении в должности начальника Службы автомобильных дорог в одной из областей Украины, активно препятствуя их исполнению. В результате таких действий государственным исполнителем на Государственное агентство автомобильных дорог Украины наложены штрафы, а также предупредили бывшего чиновника об уголовной ответственности за невыполнение судебных решений", - говорится в сообщении.
В Офисе генпрокурора напомнили, что в начале сентября 2019 года госисполнитель завершил исполнительное производство в связи с направлением сообщения о совершении уголовного преступления. В конце сентября того же года Новак прекратил свои полномочия и.о. главы "Укравтодора" и вернулся в Польшу, где был задержан за совершение ряда коррупционных уголовных правонарушений.
"В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", - отметили в ведомстве.
Напомним, Новака задержали 20 июля в польском Гданьске вместе с двумя другими мужчинами - предпринимателем из Гданьска, которого также арестовали, и экс-главой подразделения спецназначения GROM, который вышел на свободу после внесения залога. Окружная прокуратура в Варшаве обвинила Новака в коррупции. Обвинения охватывают период с октября 2016-го по сентябрь 2019 года, когда бывший министр правительства Польши возглавлял "Укравтодор".
21 июля Славомиру Новаку было вручено украинское подозрение. 22 июля польский суд арестовал его на три месяца.
24 ноября суд Польши продолжил арест бывшему главе "Укравтодора" до января 2021 Суд согласился, что собранные прокуратурой доказательства достаточны для содержания подозреваемого под стражей.