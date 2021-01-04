Украина направила в Польшу письменное подозрение экс-главе "Укравтодора" Новаку

Новаку инкриминируется умышленное неисполнение решения и постановления суда, вступивших в законную силу, а также препятствование их исполнению.

Офис Генерального прокурора совместно со следователями Главного следственного управления Государственного бюро расследований направили в Польшу письменное уведомление о подозрении для вручения бывшему главе "Укравтодора" Славомиру Новаку.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что Новаку инкриминируется умышленное невыполнение должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, решения и постановления суда, вступивших в законную силу, а также препятствование их исполнению (ч. 3 ст. 382 УК Украины).

"По данным следствия, и.о. главы госагентства на протяжении 2017-2019 годов умышленно не выполнял решения местного суда и Верховного Суда Украины о восстановлении в должности начальника Службы автомобильных дорог в одной из областей Украины, активно препятствуя их исполнению. В результате таких действий государственным исполнителем на Государственное агентство автомобильных дорог Украины наложены штрафы, а также предупредили бывшего чиновника об уголовной ответственности за невыполнение судебных решений", - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора напомнили, что в начале сентября 2019 года госисполнитель завершил исполнительное производство в связи с направлением сообщения о совершении уголовного преступления. В конце сентября того же года Новак прекратил свои полномочия и.о. главы "Укравтодора" и вернулся в Польшу , где был задержан за совершение ряда коррупционных уголовных правонарушений.

"В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", - отметили в ведомстве.

Напомним, Новака задержали 20 июля в польском Гданьске вместе с двумя другими мужчинами - предпринимателем из Гданьска, которого также арестовали, и экс-главой подразделения спецназначения GROM, который вышел на свободу после внесения залога. Окружная прокуратура в Варшаве обвинила Новака в коррупции. Обвинения охватывают период с октября 2016-го по сентябрь 2019 года, когда бывший министр правительства Польши возглавлял "Укравтодор".

21 июля Славомиру Новаку было вручено украинское подозрение. 22 июля польский суд арестовал его на три месяца.