КИУ назвал главных прогульщиков 2020 года в Раде

Депутаты группы "За будущее" в течение 8 месяцев меньше всех были на заседаниях парламента.

Главными прогульщиками Верховной Рады в прошлом году стали народные депутаты группы "За будущее". В среднем в течение года на пленарные заседания приходили только половина депутатов группы - 46%.

Об этом свидетельствуют данные анализа посещения парламентскими фракциями и группами пленарных заседаний Верховной Рады по итогам 2020 года, сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины.

"Также низкие показатели регистрации у народных депутатов "Оппозиционной платформы - За жизнь". В среднем на заседаниях Рады регистрировались 53% депутатов политсилы. У депутатов ВО "Батькивщина" показатели посещения на уровне 56%", - говорится в сообщении.

Высокие результаты у депутатов группы "Доверие" и фракции "Голос". В среднем на заседание приходили 67% нардепов "Голоса" и 68% - "Доверия".

Лидерами по посещениям Рады в течение 2020 года стали народные депутаты "Слуги Народа" (72%) и "Европейской солидарности" (71%).

"В 2020 году на показатели посещения Верховной Рады объективно повлияла ситуация с коронавирусом. Однако в разрезе фракций и групп ВР общая тенденция не изменилась: депутаты одних политических сил стабильно посещают пленарные заседания, тогда как другие их регулярно прогуливают. Так, депутаты ЕС и «Слуги Народа» были лидерами по посещаемости Верховной Рады на протяжении 10 из 12 месяцев в прошлом году. Зато депутаты группы «За будущее» оставались главными прогульщиками в течение 8 месяцев года", - прокомментировал результаты мониторинга глава ВОО КИУ Алексей Кошель.

Юридически за пропуск пленарных заседаний ВР без уважительных причин предусмотрены финансовые штрафы. Однако на практике это не стало достаточной мотивацией для части народных депутатов, которые систематически игнорировали и продолжают игнорировать заседания парламента", - добавили в КИУ.

Всего в 2020 году состоялось 89 пленарных заседаний Верховной Рады Украины.

Ранее в КИУ сообщали, что в декабре 20 депутатов не были ни на одном заседании Рады.

Напомним, Рада IX созыва начала работу 29 августа 2019 года и за год в турборежиме приняла меньше законов, чем предшественники.

В первый день работы нового парламента президент Владимир Зеленский пригрозил депутатам роспуском через год, если они не оправдают ожиданий. Вместе с тем президент выразил надежду, что ему этого делать не придется.

31 августа 2020 года на внеочередном съезде президентской партии "Слуга народа" президент заявил, что оснований для роспуска Рады пока нет. Среди главных причин этого он назвал, в частности, то, что монобольшинство голосует за важные законопроекты.

1 сентября началась третья сессия Рады IX созыва. Подробнее об этом читайте в материале LB.ua "Рада: старт со скандала".