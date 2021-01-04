Украинские экипажи катеров Island пройдут 10-недельную подготовку в США

Украинские военные моряки из состава экипажей патрульных катеров класса Island отправляются для проведения дальнейшего обучения в г. Балтимор, штат Мэриленд, США . Под руководством американских инструкторов они продуть 10-недельный курс обучения.

Об этом сообщает информагентство "АрмияИнформ".

Украинские экипажи будут работать непосредственно на катерах во время выходов в акваторию Чесапикского залива, имеющего выход к Атлантическому океану, научатся самостоятельно эксплуатировать главные двигатели, дизель-генераторы и вспомогательные системы. На практике проверят работы бортовых систем, средств навигации, связи и другого катерного оборудования и технических средств американского производства.

В этом году Соединенные Штаты Америки в рамках поддержки Украины в сфере безопасности и обороны передадут дополнительно еще три катера этого проекта, отмечает издание. Это катера Береговой охраны США , которые в дальнейшем увеличат боевые способности ВМС Украины во время выполнения задач в операционных зонах Азово-Черноморского региона. Сейчас эти катера проходят в США соответствующее техническое обслуживание и довооружение. Ожидается, что три "Айленда" поступят в Украину морским путем до конца первого полугодия этого года.

Фото: armyinform

Фото: armyinform

"Эти катера передадут нашему флоту уже с боевыми модулями и установленными на борту корабельными системами американского производства. К слову, после того, как катера получат все необходимые возможности, до конца текущего года в составе ВМС Украины будет создан полноценный дивизион патрульных катеров класса «Айленд»", - говорится в сообщении.

Отмечается, что будущие экипажи катеров класса Island уже прошли усиленную подготовку в Украине. Прежде всего курс по углубленному изучению английского языка, в частности по освоению специфики военной терминологии. Кроме изучения иностранного языка, личный состав прошел профессиональную подготовку на базе Учебного центра ВМС ВС Украины.

Напомним, в ноябре 2019 года в боевой состав ВМС ВС Украины вошли первые два патрульных катера класса Island, которые получили названия "Старобельск" и "Славянск". Эти катера уже успешно выполняют задачи в бассейне Черного моря.