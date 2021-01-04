На КПВВ "Станица Луганская" обнаружили старинные иконы и книги

Сейчас предметы старины направят на экспертизу.

На контрольно-пропускном пункте въезда/выезда "Станица Луганская" украинские правоохранители обнаружили предметы старины.

Фото: пресс-центр МВД

Об этом информирует пресс-центр Министерства внутренних дел.

"Среди обнаруженного: икона св. Феодоры (1800 г.), Книга «Лукреций о природе вещей» (1913 г.), «Географический атлас» (1890 г.), «Псалтирь» (1898 г.), икона Иисуса Христа (год неизвестен), которые, возможно, представляют историческую или иную культурную ценность и запрещены для перемещения через линию разграничения", - говорится в сообщении.

Сейчас предметы старины для проведения соответствующих экспертиз изъяли сотрудники ГФС. За перемещение старинных предметов с нарушениями в отношении гражданина составлены административные материалы.

В МВД напоминают, что перемещение товаров, ограниченных или запрещенных к перемещению через линию разграничения, определено приказом Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины от 14.07.2020 № 52 "Об утверждении перечня и объемов (стоимости/веса/количества) ограниченных или запрещенных к перемещению через линию разграничения и в/из гуманитарно-логистических центров товаров, а также товаров, которые могут быть отнесены к личным вещам".

Как сообщалось, в прошлом году в начале мая в Тернопольской области правоохранители задержали межрегиональную группу, которая в течение 2018-2020 годов совершила ряд краж икон из церквей в разных областях Украины. В состав группы входило семь человек - жителей Одесской области и Киева. Все - ранее судимые за совершение имущественных преступлений. Также среди их сообщников были специалисты по юриспруденции и люди, помогавшие в поисках и сбыте краденого.

Задержали организатора и двух исполнителей. Им сообщили о подозрении в кражах с проникновением в помещение, совершенных в крупных размерах (ч. 3, 4 ст. 185 УК Украины) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога на общую сумму более 3,5 млн гривен.

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