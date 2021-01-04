Спецслужбы Беларуси обсуждали убийство Павла Шеремета, - СМИ

Спецслужбы Беларуси по приказу Александра Лукашенко обсуждали возможность подрыва авто журналиста Павла Шеремета.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на записи разговоров главы Комитета госбезопасности Беларуси в 2008-2012 годах Вадима Зайцева. Аудио было передано белорусской оппозицией. Также об этом пишет издание EUobserver со ссылкой на предоставленные экс-сотрудником белорусского спецназа Игорем Макаром данные.

Зайцев в апреле 2012 года во время инструктажа сотрудников контртеррористического подразделения КГБ "Альфа" в Минске обсуждал способ убийства Шеремета, который в то время жил в РоSSии.

УП отмечает, что ставили задачу его взорвать и сделать это так, чтобы убийство стало "публичным сигналом".

"Мы должны поработать над Шереметом, который является большой головной болью ... Мы заложим (бомбу, - ред.) и так далее, и эту чертову крысу разнесет на чертовы куски - ноги в одну сторону, руки - в другую. Если же все будет как по естественным причинам, то люди не поймут сигнал ... Президент (Лукашенко - ред.) ждет этих операций", - цитирует слова Зайцева EUobserver.

Запись также свидетельствует о том, что в 2012 году КГБ Беларуси обсуждало операции по убийству других политических оппонентов на территории других государств. Эту задачу якобы поставил сам Лукашенко.

Среди методов обсуждали отравления, взрывы, поломки авто.

EUobserver также пишет, что Александр Лукашенко санкционировал политические убийства в Германии. Обсуждали убийства экс-директора тюрьмы Олега Алкаева, бывшего полковника Владимира Бородня, антикоррупционера Вячеслава Дудкина.

Аудиозапись была слишком низкого качества для проведения биометрического "анализа распознавания спикера", сообщила эксперт Национального Центра медиакриминалистики США (Университет Колорадо) Каталин Григорас. Она изучала запись в 2020 году по запросу издания EUobserver и отметила, что на записи удалена цифровая подпись, которая мог бы способствовать идентификации источника в КГБ, но при этом на записи не обнаружено никаких заметных следов аудио-манипуляций.

Игорь Макар заявил, что готов свидетельствовать в суде, что голос на аудио принадлежит именно действующему тогда главе КГБ Беларуси.

Напомним, что Павел Шеремет был уроженцем Беларуси. Работал ведущим на белорусском телевидении, с 1996 возглавлял "Белорусскую деловую газету". Был противником режима Лукашенко.

Шеремет погиб в 2016 году в Киеве в результате подрыва его авто. До декабря 2019-го в расследовании убийства Шеремета не называли подозреваемых в организации и исполнении взрыва. Однако 12 декабря подозреваемыми по делу Шеремета правоохранители назвали музыканта Андрея Антоненко, детского хирурга и волонтера Юлию Кузьменко и медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугар.

Организатором убийства следствие назвало Антоненко, захваченного "ультранационалистическими идеями". Правоохранители заявили, что человек культивирует "величие арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности". К своему замыслу он якобы привлек Кузьменко и Дугар, а также ряд неустановленных лиц.

21 мая стало известно, что подозреваемым по делу изменили подозрения из организаторов на исполнителей. Из подозрений исчезли упоминания об "ультранационалистических идеях" и "величии арийской расы", а организаторами следствие теперь называет неустановленных лиц.

11 августа Апелляционный суд отпустил врача Кузьменко под круглосуточный домашний арест. Антоненко суд оставил под стражей.

18 августа правоохранители вручили обвинительные акты Кузьменко и Антоненко. Защита Яны Дугар от получения документа отказалась.

Из трех подозреваемых сейчас только Антоненко находится под стражей. Все подозреваемые отрицают свою причастность.