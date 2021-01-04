На Полтавщине протестующие перекрыли международную трассу с требованием снизить тарифы на газ

Участие в акции приняли около 300 человек.

На Полтавщине протестующие перекрыли международную трассу с требованием снизить тарифы на газ
Фото: пресслужба поліції Полтавської області

В Полтавской области вблизи села Засулье протестующие перекрывали трассу "Киев-Харьков". Люди требуют снизить тарифы на газ.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Полтавской области.

"Акцию начали в 10:15. Участники мероприятия, среди которых жители Засулья, а также соседних сел Оржицкого и Пирятинского районов, требуют уменьшения стоимости распределения природного газа", - говорится в сообщении.

Участие в акции приняли около 300 человек.

Сейчас люди двигаются по пешеходному переходу, не создавая препятствий для транспортных средств.

Напомним, в конце декабря премьер-министр Денис Шмыгаль поручил и.о. министра энергетики Юрию Витренко вместе с Антимонопольным комитетом Украины провести аудит составляющих цен на газ для населения. Премьер лично подал заявку на смену поставщика газа, выбрав "Нафтогаз".

По словам Шмыгаля, сейчас "Нафтогаз" предлагает бытовым потребителям природный газ по одним из самых низких цен на рынке, в связи с чем премьер-министр подал заявку на обслуживание в государственной компании.

Как сообщалось, "Нафтогаз" повысил цену на газ для своих клиентов на 14% в январе 2020-го. Отмечалось, что причиной повышения стало увеличение оптовой цены на голубое топливо.

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