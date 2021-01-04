В Крыму неизвестные избили жену и дочь политзаключенного Олега Приходько, - Сенцов

У самого заключенного сильно ухудшилось состояние здоровья.

В Крыму неизвестные избили жену и дочь политзаключенного Олега Приходько, - Сенцов
Олег Приходько
Фото: Facebook Олег Сенцов

В Крыму неизвестные лица избили жену и дочь политзаключенного Олега Приходько, который до начала оккупации возглавлял городскую организацию ВО "Свобода" в Саках.

На женщин напали возле их дома, сообщил экс-политзаключенный, режиссер Олег Сенцов в Facebook.

"Избили прямо возле их дома за публичную поддержку политзаключенного - отца и мужа. У самого Олега Приходько в тюрьме почти исчез слух, ухудшилось зрение, обострились хронические болезни. Но, несмотря на это, роSSийские прокуроры требуют для него 11 лет заключения. По абсолютно сфабрикованным обвинениям в бессмысленном деле", - отметил он.

Об избиении Приходько также сообщил лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

Напомним, что Олег Приходько был задержан в октябре 2019 года после обыска в его доме.

В его гараже якобы обнаружили тротиловую шашку с запалом для ручных гранат в металлической оболочке из-под огнетушителя с поражающими элементами в виде сварочных электродов. Приходько утверждает, что все это ему подбросили.

Его подозревают в подготовке подрыва здания городской администрации города Саки. По версии обвинения, Приходько изготовил взрывное устройство с целью подорвать городскую администрацию Сак и тем самым повлиять на органы власти, чтобы те приняли решение о вхождении Крыма в состав Украины. Против него возбудили уголовное дело по статье 205 УК РФ (подготовка теракта) и по статье 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ).

Приходько свою вину отрицает и считает это дело политическим преследованием за его проукраинскую позицию.

В ноябре состояние здоровья украинского политзаключенного, крымского активиста Олега Приходько критически ухудшилось.

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