На новогоднее оформление Офиса президента потратили более 50 тыс. гривен - вдвое меньше, чем в прошлом году

В прошлом году на оформление помещений ОП было использовано более 122 тыс. гривен.

На новогоднее оформление Офиса президента потратили более 50 тыс. гривен - вдвое меньше, чем в прошлом году
Фото: facebook.com/victoria.strakhova

На новогоднее оформление помещений Офиса президента потратили более 50 тыс. гривен, запланировано было - 40 тыс. гривен.

Об этом сообщили в управлении административными зданиями Государственного управления делами в ответ на информационный запрос УНН.

"На новогоднее оформление помещений Офиса Президента Украины в 2020 году расходы составляют 53 218,00 гривен", - говорится в ответе.

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На оформление помещений Офиса президента в 2019 году было использовано 122 995 гривен. Также было использовано 25 200 гривен на услуги по установке и дизайнерскому оформлению новогодних елок в государственных резиденциях по улице Грушевского, 5А (Мариинский дворец) и улице Грушевского, 22.

В 2018 году для украшения помещений Администрации президента потратили 29 800 гривен.

Напомним, в Киеве возле Офиса президента уже второй год подряд устраивают каток.

По данным исследования движения "Чесно", самым дорогим стало оформление локаций для празднования Нового года для жителей Бучи Киевской области - местные власти выделили на это почти 4 млн гривен. В расчете на одного жителя города это почти по 108 гривен. Самым дешевым оказалось празднование во Львове, Хмельницком, Ровно, Ивано-Франковске и Херсоне. Там подготовка к праздникам обойдется жителям города менее чем в 1 гривну на человека.

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