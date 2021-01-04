За прошедшие сутки боевики семь раз нарушили "режим тишины" в Донбассе

Среди наших воинов боевых потерь и ранений не было.

За прошедшие сутки боевики семь раз нарушили "режим тишины" в Донбассе
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования РФ семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"Большинство из них враг совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Так, вблизи населенных пунктов Марьинка, Лебединское и Красногоровка противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов. У Лебединского, Песков и Марьинки - из крупнокалиберных пулеметов, а неподалеку от Водяного, что на Приазовье - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» возле Пивденного роSSийско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а у Светлодарска - из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Среди наших воинов боевых потерь и ранений не было.

Обо всех фактах нарушения договоренностей украинская сторона сообщила ОБСЕ.

С начала текущих суток, 4 января, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 2 января в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений не было.

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