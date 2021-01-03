Зеленский записал отдельные новогодние поздравления для каждой области и для Крыма

Президент Владимир Зеленский записал видеообращение с новогодними поздравлениями для каждой области Украины и Крыма. Ролики опубликованы на Facebook-страницах областных администраций.

Столичному региону Зеленский пожелал крепкого здоровья и назвал Киев сердцем Украины. "Пусть это сердце всегда радуется, никогда не болит и не устает", - отметил президент.

Жителям Донетчины президент пожелал здоровья и мира. "Хочу пожелать вам трех вещей - мира, мира и еще раз мира ... Мы стремимся сделать все, чтобы следующий Новый год мы смогли встречать вместе: в одном времени, на одной волне, как одна семья. Ведь у нас одна семья. И мы вместе обязательно порадуемся новым победам "Шахтера"", - сказал Зеленский.

Луганской области Зеленский также пожелал мира. "Знаете, хотя кондитерская отрасль в Украине достаточно развита, есть вещь, которую нам ничего не заменит - это луганский шахтерский торт. Пусть в новом году закончится война, и мы всей страной посмакуем его вместе. Например, на матче "Зари" в родном Луганске", - сказал президент.

Жителям Херсонщины президент пожелал мира и согласия, а также, чтобы их жизнь была "как лучший в мире херсонский арбуз - сладкой, сочной и без нитратов".

Николаевской области Зеленский пожелал провести год, "не зная шторма". "Центр вашей области назван в честь святого Николая - покровителя моряков", - отметил президент.

Одесситам президент пожелал, чтобы у них "все было ок". "Скажу коротко: последовательность знаков Одессы - Дюк. Символ года - бык. Пусть в нем у вас все будет ок", - сказал Зеленский.

К жителям оккупированного Россией Крыма президент обратился на русском. "Без Крыма в Украине не так солнечно, не так вкусно, не так приятно. Ну, в общем, просто как-то не так. И так не должно быть. Я верю, что мы все равно будем вместе, потому что Крым это Украина, а Украина это Крым. С Новым годом вас", - сказал Зеленский.

Буковинцам Зеленский напомнил, что Черновцы - это магический город, украинский Париж.

Черкасчине президент пожелал "только радостных слов в 2021 году".

Жителям Закарпатья президент пожелал, чтобы 2021 стал годом "высоких, как Говерла, достижений и нежных, как цвет сакуры, чувств", а также - "всегда чувствовать вкус душистого бограча и аромат домашнего вина".

Тернопольщине Зеленский пожелал, чтобы в новом году "все было прекрасно».

Львовской области Зеленский пожелал "столько поводов для счастья, сколько туристов в городе на зимние праздники".

Жителям Ивано-Франковщины - "безграничной силы", а жителям Ровенской области - ровных дорог, а также чтобы местный футбольный клуб вышел в Премьер-Лигу.

Жителям Волыни президент пожелал счастья и "драйвового, как земляк Монатик, заряда".

Родной Днепропетровщине Зеленский пожелал, чтобы в космическом центре Украины "все было космически, кроме цен". Отдельно президент упомянул Кривой Рог.

Кировоградской области Зеленский пожелал, чтобы в 2021 году все множилось на два.

Жителям Запорожья президент пожелал "успешно обходить все пороги на пути к мечтам".

Жителям Черниговской и Житомирской областей Зеленский пожелал "улыбок на все 32", а жителям Сумщины - "никакой печали".

Винницкой области президент пожелал щедрого 2021 года и напомнил, что Винничина "подарила Украине и миру Николая Леонтовича, а вместе с ним волшебную и удивительную мелодию "Щедрик".

Хмельнитчине президент пожелал "чудес", а Харьковщине - "успешно преодолеть путь к мечте, словно легендарный Т-34".

Напомним, в новогоднем обращении Зеленского к украинцам вместе с президентом снялись дети, которым он рассказал о достижениях года.