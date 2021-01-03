?Депутат Николаевского горсовета от ОПЗЖ поздравил с Новым годом фотографией Путина

Депутат Николаевского городского совета от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Максим Невинчанный 31 декабря накануне Нового года опубликовал в фейсбуке фото телеэкрана с изображением президента РоSSии Владимира Путина.

Он опубликовал фото Путина, подписав его: "С Новым годом!"

Фото: facebook.com/nevenchannyy

Пользователи соцсети оставили под публикацией более 1 тысяч комментариев. Некоторые из них призвали Службу безопасности Украины отреагировать на приветствие депутата.

3 января Невинчаный отреагировал на негативные комментарии, назвав их "вонью, что тлеет".

"Видимо, сгоняют на мне все свое возмущение высокими тарифами, нищетой страны, разрушенной медициной, приватизированными объектами гос/коммунальной собственности за копейки (своим людям) ... Фото Путина они считают неполиткорректным. А фото с отцом украинской бедности - Байденом почему-то считается политмейнстримом", - написал он.

Напомним, в феврале 2017 года в Николаеве сорвали мероприятие общественной организации "Украинский выбор" Виктора Медведчука, которая планировала провести собрание в местном отеле "Александровский".

На мероприятие в гостиницу пришли около 30 участников АТО, а также представителей "Азова". У них возникла перепалка с Невинчанным (который был региональным представителем "Украинского выбора" в области). Националисты требовали от Неви нчанного ответить на вопрос, есть ли россияне на Донбассе, но тот отказался. Во время перепалки депутат начал кричать "Вызовите полицию, меня бьют!".

Патрульные вывели Невинчанного из здания, в результате тот отправился написать заявление, что его избили.