На Донбассе стреляли из гранатометов и пулеметов

Всего было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

На Донбассе стреляли из гранатометов и пулеметов
Фото: glavcom.ua

2 января в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

РоSSийско-оккупационные войска открывали огонь у Песок. Здесь противник применил против украинских защитников гранатометы различных систем и крупнокалиберный пулемет.

Неподалеку от Павлополя были зафиксированы единичные неприцельные выстрелы вооруженных формирований РоSSийской Федерации из стрелкового оружия, а вблизи Лебединского - еще и из крупнокалиберного пулемета.

Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток, 3 января, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Вдоль всей линии разграничения наблюдается тишина.

Напомним, в первый день 2021 года оккупанты 9 раз нарушили тишину на Донбассе. Cтреляли у Авдеевки, Водяного и Новолуганского.

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