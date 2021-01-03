Коронавирус обнаружили еще у 10 украинских военных

Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 6 человек.

В Вооруженных Силах Украины за минувшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ.

Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 6 человек. В Мукачевский военный госпиталь госпитализированы 4 военнослужащих, а в 66-й военный мобильный госпиталь - 2.

По одному военному лечатся дома в Киевской, Ивано-Франковской, Николаевской и Донецкой области.

Всего по состоянию на 3 января в Вооруженных Силах Украины коронавирусом болеет 1 756 человек.

Всего за время пандемии выздоровели 12 422 человек, летальных случаев - 38.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 312 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 25 человек.

Напомним, за минувшие сутки в Украине больше людей выздоровело от ковида, чем заболело: зафиксировано 4 576 новых случаев ковида, выздоровело 6 250 человек.

Украина заключила контракт о поставках 1,9 млн доз китайской вакцины против ковида компании Sinovac Biotech по цене 504 грн за дозу. Использовать вакцину будут для защиты, прежде всего, тех граждан, которые имеют критический риск инфицирования, и тех, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией. Прививки будут бесплатными.

По словам главы Минздрава Максима Степанова, первые 700 тыс. доз Украина получит в течение 30 дней после регистрации вакцины.

18 ноября COVAX подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавируса на бесплатной основе для 4 миллионов человек. Скорее всего, Украина получит препараты AstraZeneca или Novavax.

Последняя компания только начала третью фазу испытаний вакцины от коронавируса. Препарат NVX-CoV2373 испытывают также в Мексике, Великобритании и ЮАР.