Глава католической церкви Беларуси ушел в отставку

Папа Римский Франциск принял отставку главы Белорусской католической церкви и Минско-Могилевского архиепископа Тадеуша Кондрусевича, которому 3 января исполнилось 75 лет.

Об этом сообщает Vatican News.

Отмечается, что Кодекс канонического права Римско-католической церкви обязывает епископов по достижении 75-летнего возраста подать прошение об отставке.

Временным руководителем архиепархии назначили епископа Пинской епархии Казимира Великосельца. Он занял должность апостольского администратора.

Казимир Великоселець родился в селе Стараволя Пружанского района. С 1999 года он был вспомогательным епископом Пинской епархии. Несмотря на то, что он уже достиг предельного возраста для служения, папа Франциск позволил ему оставаться на посту еще минимум два года.

Напомним, после начала протестов в Беларуси Кондрусевич оказался в изгнании за поддержку протестующих. Белорусские власти фактически запретили ему въезд в страну и аннулировали паспорт.

31 августа пограничники Беларуси не пустили Тадеуша Кондрусевича в страну, не назвав причины. Он назвал действия силовиков "неадекватными и противоправными" и призвал к расследованию. Александр Лукашенко после этого заявил, что Кондрусевич якобы выехал для консультаций в Варшаву и "получил определенные задачи, чтобы развалить страну".