Украинские пограничники получат в этом году 10 французских вертолетов

Для вертолетов обустроили два ангара в Харьковской области и по одному ангару - на Сумщине и в Киеве.

Фото: ГПСУ

Государственная пограничная служба Украины планирует получить в этом году десять французских вертолетов Airbus Н125.

Об этом информирует пресс-служба пограничников.

"Планируется, что эти машины уже прибудут с необходимым оптико-электронным оборудованием для мониторинга государственной границы и исключительной (морской) экономической зоны Украины", - говорится в сообщении.

Фото: ГПСУ

Фото: ГПСУ

В ГПСУ отметили, что в прошлом году Киев получил от французов два аналогичных вертолета от французской компании Airbus Helicopter.

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко заметил, что они в 4-5 раз более экономичны по сравнению с Ми-8, которые находятся на вооружении ведомства.

В течение года вертолеты налетали почти 460 часов. Их преимущественно применяли для обучения летного и технического состава. При этом обучение нередко сочеталось с воздушным мониторингом украинской границы.

Фото: ГПСУ

Сейчас в службе уже подготовили 6 специалистов, которые могут пилотировать Airbus Н125, а также 64 механика.

В 2020 году для Н125 обустроили два ангара в Харьковской области, по одному ангару - в Сумской области и Киеве . Продолжаются подготовительные работы по сооружению ангара в Черниговской области.