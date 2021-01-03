В Иране повесили трех человек по обвинению в терактах и убийстве

В Иране повесили двух человек по обвинению в “террористических актах” и еще одного - за убийство и вооруженное ограбление.

Об этом пишет “Радио Свобода”.

Двух мужчин идентифицировали как Хассана Дехвари и Элиаса Каландарзехи. Их арестовали в апреле 2014 года, у них якобы нашли "большое количество взрывчатых веществ и оружия". Дехвари и Каландарзехи обвинили в похищениях, организации взрывов, убийстве сотрудников служб безопасности и гражданских, а также в сотрудничестве с суннитской экстремистской группировкой "Джейш аль-Адль", сообщают иранские медиа. Правозащитники заявили, что двух казненных пытали в заключении. По сообщениям, "Джейш аль-Адль" осуществила несколько взрывов и похищений в Иране в последние годы. Например, в феврале 2019 года 27 членов Корпуса стражей исламской революции Ирана погибли из-за подрыва смертника в Систани-Белуджистане. Третьего казненного зовут Омид Махмудзехи. Его обвинили в ограблении с применением оружия и убийстве гражданских.

Добавим, Иран считается одним из стран-лидеров по применению смертной казни.По данным организации Amnesty International, иранские власти казнили не менее 251 человека в 2019 году.

Напомним, Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах", направленный на отмену смертной казни.

В Японии за убийство девяти человек на смертную казнь осудили Такахиро Сираиси. Он находил жертв в соцсетях - по публикациям на суицидальную тематику.