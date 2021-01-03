Министр Степанов самостоятельно определил поставщика вакцины от ковида, - "Медицинские закупки"

Минздрав не придерживался принципа разделения функций политического органа и закупочного агентства во избежание злоупотребления полномочиями, заявили в госпредприятии.

Министр здравоохранения Максим Степанов самостоятельно определил поставщика вакцины от коронавируса для Украины, превысив полномочия.

Об этом в соцсети Facebook написал директор государственного предприятия "Медицинские закупки" Арсен Жумадилов.

По словам Жумадилова, по состоянию на середину декабря 2020 года в мире было законтрактовано 7,25 млрд доз вакцин.

Он отметил, что в среднем в мире на 1 человека заказана 1 доза вакцины. "Таким образом, для Украины сегодня производители должны зарезервировать 40 млн доз вакцин, чтобы мы не были в мировых аутсайдерах. За исключением 8 млн доз по COVAX, заказы на коммерческой основе должны достичь 32 млн доз. Вместо этого по состоянию на 29 декабря имели 0", - пояснил Жумадилов.

Степанов с весны, в течение всего лета, осени декларировал, что ведет переговоры с производителями вакцин. В "Медицинских закупках" считают, что за это время нужно было подписать минимум 4-5 соглашений с несколькими производителями, которые производят вакцины по различным технологиям: РНК / ДНК, инактивированный вирус, ослабленный вирус, векторная вакцина, белковая вакцина.

Также прописать четкий и исчерпывающий перечень требований к вакцине, которые, в случае невыполнения производителем, становятся основанием для непринятия товара.

В случае проведения предварительной оплаты каждый раз предусмотреть применение финансовых инструментов возврата и / или неиспользования перечисленных средств.

Только 10 декабря Минздрав уполномочил госпредприятие на проведение закупки.

21 декабря Степанов сообщил о срыве переговоров с производителями вакцин, поскольку государственное предприятие требует банковскую гарантию на предоплату. Премьер-министр Денис Шмыгаль после этого поручил работать с рынком исключительно через МОЗ. Степанов в тот же день подтвердил, что все действия по закупке вакцины должны согласовываться министерством.

"То ли из-за непонимания специфики функционирования финансовых инструментов, то ли с умыслом отстранить ГП от прямых переговоров, министр выдал эту наше требование к поставщикам как угрозу срыва", - написал Жумадилов.

Он отметил, что производитель в тот же день был готов дать банковскую гарантию на предоплату.

"Поставщик, который нами был законтрактован сейчас (Лекхим), тоже предоставил банковскую гарантию на всю сумму предоплаты. Сейчас это один из ключевых аргументов, почему украинцы могут не волноваться за средства", - добавил Жумадилов.

Госслужащий объяснил, что "вступать в конфронтацию со Степановым относительно его злоупотребления служебным положением означало, что граждане Украины получат доступ к вакцине с опозданием в минимум два месяца".

"Поэтому, выполняя устное поручение министра, в последующие дни мы направили в Минздрав наши предложения поправок к договорам о закупке вакцины с несколькими поставщиками на согласование, как того требовал Степанов. По состоянию на утро 28 декабря мы получили ответ и зеленый свет только по одному. С ним и был заключен договор", - сказал Жумадилов.

Руководитель ГП "Медицинские закупки" считает, что Минздрав не соблюдал принцип разделения функций политического органа и закупочного агентства во избежание злоупотребления полномочиями.

"Министр, по сути, сам определил поставщика. По моей информации, Украина могла получить цену минимум на 1 долл. США ниже финальной, если бы ГП вело переговоры самостоятельно, создав конкуретное давление на поставщика. На сегодня мы, действительно, могли иметь уже два контракта, а не один, по двум разным вакцинам ", - пояснил он.

"МОЗ в принципе не должен заниматься закупками. Функционирование отдельного закупочного агентства и является залогом наличия достаточной экспертизы, понимания рынков, организационной способности для реализации подобных сложных закупок. ГП на самом деле по нескольким договорам уже работает и с Pfizer, и с AstraZeneca по закупкам онкологических и других препаратов ", - подытожил он.