Джонсон снова отказал Шотландии в референдуме о независимости

Референдумы должны происходить только раз в поколение, заявил британский премьер.

Джонсон снова отказал Шотландии в референдуме о независимости
Никола Стерджен
Фото: scotsman.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь отверг идею проведения нового референдума о независимости Шотландии в ближайшее время.

Об этом пишет “Немецкая волна” со ссылкой на британские СМИ.

На референдуме настаивала глава правительства Шотландии Никола Стерджен, учитывая выход Соединенного Королевства из Европейского союза.

"Из своего опыта, своего прямого опыта, могу сказать, что референдумы в этой стране не являются особенно веселыми событиями", - сказал Джонсон.

Он отметил, что они не имеют особенной объединительной силы для настроения страны и "должны происходить только раз в поколение".

Напомним, в январе 2020 года Джонсон отклонил просьбу Стерджен о предоставлении ей возможности для проведения нового референдума о независимости.

Первый референдум о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. 55% шотландцев высказались против независимости.

Однако на референдуме по Brexit в июне 2016 года шотландцы преимущественно проголосовали за то, чтобы Великобритания осталась в ЕС.

Шотландия - одна из четырех главных административно-политических частей Соединенного Королевства.

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