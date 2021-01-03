Джонсон снова отказал Шотландии в референдуме о независимости

Референдумы должны происходить только раз в поколение, заявил британский премьер.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь отверг идею проведения нового референдума о независимости Шотландии в ближайшее время.

Об этом пишет “Немецкая волна” со ссылкой на британские СМИ .

На референдуме настаивала глава правительства Шотландии Никола Стерджен, учитывая выход Соединенного Королевства из Европейского союза.

"Из своего опыта, своего прямого опыта, могу сказать, что референдумы в этой стране не являются особенно веселыми событиями", - сказал Джонсон.

Он отметил, что они не имеют особенной объединительной силы для настроения страны и "должны происходить только раз в поколение".

Напомним, в январе 2020 года Джонсон отклонил просьбу Стерджен о предоставлении ей возможности для проведения нового референдума о независимости.

Первый референдум о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. 55% шотландцев высказались против независимости.

Однако на референдуме по Brexit в июне 2016 года шотландцы преимущественно проголосовали за то, чтобы Великобритания осталась в ЕС .

Шотландия - одна из четырех главных административно-политических частей Соединенного Королевства.