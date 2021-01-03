УГКЦ назначила священника на Кипре

Отныне украинские общины, основанные в 2016 году, будут иметь своего пастыря.

УГКЦ назначила священника на Кипре
Фото: news.ugcc.ua

С благословения главы Украинской греко-католической церкви блаженнейшего Святослава, иеромонах Студийского устава Василий Захарусь следующие два года будет опекать украинцев греко-католиков на Кипре.

Об этом сообщает Департамент информации УГКЦ.

"Отныне украинские общины, основанные в 2016 году, будут иметь своего пастыря. Отец Василий начинает свое служение на Кипре со 2 января и при первой возможности отслужит праздничную Литургию", - говорится в сообщении.

Священник будет жить в Никосии - одном из двух городов острова, где больше всего сконцентрирована украинская община. Также много украинцев проживает в Лимасоле.

По словам иеромонаха, он планирует проводить богослужения в Никосии и Лимасоле в храмах, которые готовы предоставлять украинцам марониты.

Отец Василий также выразил желание посетить украинцев в Пафосе и на Северном Кипре, узнать о духовных потребностях украинцев на острове и по возможности предоставлять всем необходимую пастырскую опеку.

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