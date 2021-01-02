До конца марта эксперты скажут, готова ли Украина к "промышленному безвизу" с ЕС

В Офисе президента рассказали об основных задачах в отношениях с ЕС и НАТО на 2021 год.

До конца марта эксперты скажут, готова ли Украина к "промышленному безвизу" с ЕС
Фото: ukrainepravo.com

Среди важнейших задач в отношениях с Европейским союзом на 2021 год - начало консультаций по обновлению Соглашения об ассоциации.

Об этом говорится в материале заместителя руководителя Офиса Президента Украины, дипломатического советника Президента Игоря Жовквы для "Зеркала недели".

Также в приоритетах - подписание соглашения об Общем авиационном пространстве уже в начале 2021 года.

В конце первого квартала экспертная миссия Еврокомиссии сможет предоставить свои выводы относительно готовности Украины к заключению соглашения о "промышленном безвизе".

"Мы начнем выполнение соответствующих рекомендаций, по результатам должны начать официальные переговоры о заключении этого соглашения. В 2021 году также намерены начать предметный диалог с ЕС по привлечению Украины к реализации Европейского зеленого соглашения", - отметил он.

Что касается отношений с НАТО, то задача Украины - максимально использовать статус партнера НАТО с расширенными возможностями для приближения Украины к членству в Альянсе, отметил Жовква.

"Ждем реакции партнеров на соответствующие предложения по этому поводу, которые внес президент в адрес генерального секретаря НАТО. Прилагать усилия, чтобы уже в 2021 году состоялось полноценное заседание Комиссии Украина-НАТО на высоком уровне. Ключевой нашей задачей на следующий год является учет евроатлантических целей Украины в решениях лидеров стран-членов НАТО на очередном саммите Альянса", - добавил он.

Напомним, в первой половине 2021 года Офис президента Украины готовится к содержательным переговорам на высшем уровне во время официального визита президента Франции Эммануэля Макрона в Украину. Также ожидается визит главы итальянского правительства Джузеппе Конте.

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