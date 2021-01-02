Коронавирусом заразились еще 42 украинских военных

Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 3 человека.

Коронавирусом заразились еще 42 украинских военных
Фото: Київрада

За минувшие сутки в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 42 новых случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Командовании Медицинских сил ВСУ.

Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 3 человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 39 человек.

Всего по состоянию на 2 января в Вооруженных Силах Украины ковидом заболели 1 775 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 12 393 человека, летальных случаев - 38. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 179 человек.

Напомним, 29 декабря в ВСУ зафиксировали еще одну смерть от коронавируса - военный умер в Черновицком госпитале.

По состоянию на 2 января 2021 года в Украине зафиксировано 5 038 новых случаев ковида. За минувшие сутки умер 51 человек, выписаны 2 606 человек.

Украина заключила контракт о поставках 1,9 млн доз китайской вакцины против ковида компании Sinovac Biotech по цене 504 грн за дозу. Использовать вакцину будут для защиты прежде всего тех граждан, которые имеют критический риск инфицирования, и тех, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией. Прививки будут бесплатными.

По словам главы Минздрава Максима Степанова, первые 700 тыс. доз Украина получит в течение 30 дней после регистрации вакцины.

18 ноября COVAX подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавируса на бесплатной основе для 4 миллионов человек. Скорее всего Украина получит препараты AstraZeneca или Novavax. Последняя компания только начала третью фазу испытаний вакцины от коронавируса. Препарат NVX-CoV2373 испытывают также в Мексике, Великобритании и ЮАР.

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