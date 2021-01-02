Советник президента: надеемся на проведение саммита в нормандском формате уже в 2021 году

Его стратегической задачей будет обсуждение ключевого вопроса установления мира на Донбассе на украинских условиях, заявил Игорь Жовква.

Советник президента: надеемся на проведение саммита в нормандском формате уже в 2021 году
Фото: slovoidilo.ua

В 2021 году Украина ставит целью проведение следующего саммита в нормандском формате.

Об этом говорится в материале заместителя руководителя Офиса Президента Украины, дипломатического советника Президента Игоря Жовквы для "Зеркала недели".

"Его стратегической задачей будет обсуждение ключевого вопроса установления мира на Донбассе на украинских условиях. Здесь и далее рассчитываем на поддержку наших партнеров по нормандскому формату - Германии и Франции", - отметил Жовква.

Среди тактических задач украинской дипломатии: сохранение продолжающегося перемирия, активизация работы Трехсторонней контактной группы, дальнейший обмен удерживаемыми лицами, функционирование имеющихся КПВВ и полноценное открытие новых, разведение сил и средств на новых согласованных участках, реализация обновленного плана разминирования, обеспечение доступа МККК и других международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам и беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ на оккупированные территории.

"Будем работать и дальше над усилением международного давления на РФ для выполнения ею своих обязательств. Санкции в отношении РоSSии помогают Украине в процессе мирного урегулирования, так как должны сохраняться до полного восстановления статус-кво, над чем украинская дипломатия работает нон-стоп из года в год и в дальнейшем будет успешно работать", - добавил советник президента.

Он напомнил, что в прошлом году вопрос Крыма был возвращен в международную повестку дня. В этом вопросе важными станут результаты саммита лидеров государств-партнеров в поддержку международного формата Крымской платформы, запланированного на лето 2021 года.

Напомним, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что работа в "нормандском формате" происходит непрерывно, и встреча советников глав государств "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РоSSия) может состояться уже в январе следующего года.

11 сентября в Берлине прошли переговоры на уровне политических советников лидеров стран Нормандского формата. Они продолжались 7 часов. Обсуждали состояние выполнения решений Парижского саммита, подготовку к очередной встрече лидеров, продвижение работы в Трехсторонней контактной группе, обмен удерживаемыми лицами.

9 декабря Министерство иностранных дел Украины призвало РФ предпринять все надлежащие шаги для продолжения работы для выполнения всех решений, принятых в рамках "нормандского формата".

В интервью The New York Times президент Владимир Зеленский заявил, что усилить переговоры в нормандском формате мог бы президент Байден.

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