Командование силами сверхбыстрого реагирования НАТО перешло к Турции

Командование Объединенной оперативной группой высокой готовности (Very High Readiness Joint Task Force - VJTF) НАТО перешло от Польши к Турции.

Об этом сообщили в штаб-квартире НАТО.

Поэтому в состав группы войдут 4200 военных из турецкой Механизированной пехотной бригады. НАТО получило новейшие образцы турецких вооруженных машин, противотанковых ракет и гаубиц.

В группе в целом служит 6400 солдат, в том числе подразделения из Албании, Венгрии, Италии, Латвии, Черногории, Польши , Румынии, Словакии, Испании , Великобритании и США .

Турция сделала значительные инвестиции в подразделение, особенно в вопросах логистики и боеприпасов.

Отметим, главы государств и правительств стран НАТО решили создать группу на саммите в Уэльсе в 2014 году в ответ на войну в Украине и беспорядки на Ближнем Востоке.

Военные должны быть готовы к передислокации в течение трех дней. Особый состав не может удаляться от места службы на большое расстояние.

Члены НАТО по очереди возглавляют VJTF: Польша - в 2020 году, Германия - 2019 году, а Италия имела ротационный контроль над силами в 2018 году.

Напомним, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джепарова считает, что Украина может стать членом НАТО до 2030 года.