Иран уведомил МАГАТЭ о планах обогатить уран до 20%
Это предусмотрено законом, одобренным парламентом Ирана в ответ на убийство ведущего ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде.
Иран сообщил в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о планах обогатить уран до 20% на своем заводе в Фордо, превысив лимит, установленный в международном ядерном соглашении 2015 года.
Об этом пишет bbc.com.
Отметим, ядерное соглашение предусматривает порог обогащения урана для Тегерана на уровне 3,67%.
"Сейчас это является самым значительным нарушением международного ядерного соглашения. Это по-прежнему меньше 90%, необходимых для создания ядерной бомбы. Но, согласно договору 2015 года, Иран должен был поддерживать обогащение на уровне ниже 4%", - говорится в сообщении.
Увеличение обогащения до 20% предусмотрено законом, принятым парламентом Ирана в декабре 2020 года в качестве ответа на убийство ведущего ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде.
Уран будут обогащать, если санкции в отношении нефтяного и финансового секторов страны не ослабят в течение двух месяцев.
Документ также блокирует доступ инспекторам ООН к ядерным объектам Ирана в Натанзе и Фордо.
Напомним, Иранское ядерное соглашение было достигнуто в 2015 году между Ираном и группой мировых держав, в частности, постоянными членами Совета Безопасности ООН: США, Великобританией, Россией, Францией и Китаем.
Соглашение предусматривает, что Иран изменит, преобразует и уменьшит свои ядерные разработки и примет дополнительный протокол, для того, чтобы снять все экономические санкции, связанные с ядерными разработками.
Иран начал нарушать соглашение после того, как президент США Дональд Трамп в мае 2018 года вывел из него свою страну и снова ввел жесткие санкции.
Однако Великобритания, Франция, Германия, РоSSия и Китай надеются, что соглашение можно будет восстановить.