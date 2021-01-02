Иран уведомил МАГАТЭ о планах обогатить уран до 20%

Это предусмотрено законом, одобренным парламентом Ирана в ответ на убийство ведущего ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде.

Иран уведомил МАГАТЭ о планах обогатить уран до 20%
Фото: ua.korrespondent.net

Иран сообщил в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о планах обогатить уран до 20% на своем заводе в Фордо, превысив лимит, установленный в международном ядерном соглашении 2015 года.

Об этом пишет bbc.com.

Отметим, ядерное соглашение предусматривает порог обогащения урана для Тегерана на уровне 3,67%.

"Сейчас это является самым значительным нарушением международного ядерного соглашения. Это по-прежнему меньше 90%, необходимых для создания ядерной бомбы. Но, согласно договору 2015 года, Иран должен был поддерживать обогащение на уровне ниже 4%", - говорится в сообщении.

Увеличение обогащения до 20% предусмотрено законом, принятым парламентом Ирана в декабре 2020 года в качестве ответа на убийство ведущего ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде.

Уран будут обогащать, если санкции в отношении нефтяного и финансового секторов страны не ослабят в течение двух месяцев.

Документ также блокирует доступ инспекторам ООН к ядерным объектам Ирана в Натанзе и Фордо.

Напомним, Иранское ядерное соглашение было достигнуто в 2015 году между Ираном и группой мировых держав, в частности, постоянными членами Совета Безопасности ООН: США, Великобританией, Россией, Францией и Китаем.

Соглашение предусматривает, что Иран изменит, преобразует и уменьшит свои ядерные разработки и примет дополнительный протокол, для того, чтобы снять все экономические санкции, связанные с ядерными разработками.

Иран начал нарушать соглашение после того, как президент США Дональд Трамп в мае 2018 года вывел из него свою страну и снова ввел жесткие санкции.

Однако Великобритания, Франция, Германия, РоSSия и Китай надеются, что соглашение можно будет восстановить.

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