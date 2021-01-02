За первые сутки 2021-го границу Украины пересекли 20 тысяч человек против 175 тыс. в прошлом году
Также было оформлено 4,3 тысячи транспортных средств.
За первые сутки 2021-го года границу Украины пересекли более 20 тысяч человек.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Причем как на въезд, так и на выезд из Украины следовали примерно по 10 тысяч граждан.
Во время мероприятий пограничного контроля 22 лицам отказано в пропуске в Украину, из которых - 16 потенциальные нелегальные мигранты.
Также было оформлено 4,3 тысячи транспортных средств, из них в Украину следовало приблизительно на тысячу автомобилей больше.
"Стоит отметить, что за первые сутки 2020 года на границе было оформлено 175 тысяч человек и около 30 тысяч транспортных средств. Не пропущены почти 90 человек и 22 потенциальных нелегальных мигранта", - говорится в сообщении.
Напомним, на границе с Венгрией задержали дипломата, который пытался вывезти из Украины партию контрабандных сигарет.