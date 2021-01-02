За первые сутки 2021-го границу Украины пересекли 20 тысяч человек против 175 тыс. в прошлом году

Также было оформлено 4,3 тысячи транспортных средств.

Фото: пресс-служба МВД

За первые сутки 2021-го года границу Украины пересекли более 20 тысяч человек.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Причем как на въезд, так и на выезд из Украины следовали примерно по 10 тысяч граждан.

Во время мероприятий пограничного контроля 22 лицам отказано в пропуске в Украину, из которых - 16 потенциальные нелегальные мигранты.

Также было оформлено 4,3 тысячи транспортных средств, из них в Украину следовало приблизительно на тысячу автомобилей больше.

"Стоит отметить, что за первые сутки 2020 года на границе было оформлено 175 тысяч человек и около 30 тысяч транспортных средств. Не пропущены почти 90 человек и 22 потенциальных нелегальных мигранта", - говорится в сообщении.

Напомним, на границе с Венгрией задержали дипломата, который пытался вывезти из Украины партию контрабандных сигарет.

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