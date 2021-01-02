В первый день нового года оккупанты 9 раз нарушили тишину на Донбассе

Cтреляли около Авдеевки, Водяного и Новолуганского.

За прошедшие сутки, 1 января, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

РоSSийско-оккупационные войска несколько раз открывали огонь в пригороде Авдеевки. Здесь противник применил против наших защитников минометы 82-го калибра, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Также по направлению населенного пункта Яковлевка был визуально обнаружен «квадрокоптер», который сбили наши воины после пересечения им линии разграничения.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, вооруженные формирования РоSSийской Федерации вели огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Одиночные неприцельные выстрелы из стрелкового оружия были зафиксированы и неподалеку Павлополя.

Также противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы, а у Новолуганского враг использовал стрелковое оружие.

"На многочисленные обстрелы противника украинские воины дали врагу адекватный ответ. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет. Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ ", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 2 января, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Вдоль всей линии разграничения наблюдается тишина.

Напомним, 29 декабря в зоне проведения операции Объединенных сил погиб украинский военный из Винницы.