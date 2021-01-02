Еще 20 кислородных концентраторов производства США доставлены в Украину, - Порошенко

20 кислородных концентраторов производства США , приобретенные Фондом Порошенко совместно с волонтерами, прибыли в Украину и в ближайшее время будут переданы в медицинские учреждения. Об этом экс-президент, лидер «Европейской Солидарности» Петр Порошенко сообщил в интервью на телеканале «Прямой». Порошенко также отметил, что всего с начала эпидемии коронавируса на помощь больницам и людям из уязвимых групп было потрачено более 150 миллионов гривен.

Всего Фонд Порошенко смог привезти из-за границы сотню кислородных концентраторов, которые позволяют подключать одновременно по два пациента.

«И это очень важно. Представьте себе, что 200 человек одновременно будут иметь доступ к кислороду в больницах», - говорит Порошенко.

Он также отметил, что Фонд и активисты ОО «Справа громад» в течение года подключались на тех участках, где больше всего была нужна помощь.

«Когда врачей оставили без средств защиты - мы тогда завозили уникальные технологические защитные костюмы для того, чтобы хотя бы первую волну остановить, дать медицинским работникам соответствующую защиту. Это были и очки, и пульсоксиметры. Это были и отремонтированные десятки аппаратов искусственной вентиляции легких, и цифровые рентгеновские аппараты для быстрой диагностики», - отметил политик.

Он также отметил, что благотворители не везде могут подставлять плечо, в частности, в вопросе поставок вакцин такой возможности нет. Поскольку мировые производители работают только с органами официальной власти, то именно правительству необходимо немедленно позаботиться о вакцинации людей.

С начала пандемии коронавируса Фонд Порошенко, компания Рошен и волонтеры передали медучреждениям более 157 тысяч защитных костюмов, 10 тысяч антивирусных очков, более 50 тысяч высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку и ремонт более 50 аппаратов ИВЛ. Помощь получили около 200 больниц.

Более 50 тысяч продуктовых наборов получили люди из уязвимых категорий.