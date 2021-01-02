Сенат США преодолел вето Трампа на оборонный бюджет с помощью для Украины

Перед этим вето преодолели в Палате представителей 322 голосами против 87.

Сенат США повторно поддержал оборонный бюджет с помощью для Украины и санкциями против "Северного потока-2", окончательно преодолев вето действующего президента Дональда Трампа.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на СМИ .

1 января сенаторы повторно поддержали оборонный бюджет голосами 81 против 13, еще 6 не голосовали. Для преодоления президентского вето необходимо было большинство из двух третей голосов. Лишь семь республиканцев высказались за сохранение вето.

Перед этим вето преодолели в Палате представителей 322 голосами против 87.

"Это в первый раз, когда законодатели преодолели вето Трампа. Перед этим последний случай, когда Конгресс преодолевал президентское вето, был в 2016 году. Тогда Барак Обама заблокировал законопроект, который позволял семьям погибших в теракте 11 сентября 2001 года судиться против правительства Саудовской Аравии", - говорится в сообщении.

Поэтому теперь оборонный бюджет будет утвержден, несмотря на сопротивление действующего президента.

Напомним, 11 декабря Сенат США поддержал законопроект об оборонном бюджете на 2021 год общим объемом более 740 млрд долларов. Документ предусматривает помощь для Украины в размере $ 250 млн и санкции против роSSийского газопровода "Северный поток-2".

Деньги предоставляются в рамках инициативы содействия в сфере безопасности и пойдут на поддержку и помощь Вооруженным силам Украины.

Санкции будут налагаться за содействие продаже, аренде или предоставлению кораблей-трубоукладчиков для строительства газопровода "Северный поток - 2", а также за страхование кораблей, участвующих в строительстве.