Порошенко: около 40% общего объема торговли Украины принадлежит европейскому направлению

Экс-президент вспомнил о годовщине ЗСТ с Евросоюзом.

Порошенко: около 40% общего объема торговли Украины принадлежит европейскому направлению
Фото: eurosolidarity.org

Запуск углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с Евросоюзом 5 лет назад дал старт новой эре торговых отношений Украины и ЕС, считает экс-президент, лидер «Европейской Солидарности» Петр Порошенко.

«Это событие навсегда изменило украинскую внешнеэкономическую политику и открыло качественно новые безграничные возможности для национальных экспортеров и иностранных инвестиций», - написал Порошенко в Facebook к годовщине ЗСТ.

По его словам, сегодня уже около 40% общего объема торговли Украины принадлежит европейскому направлению.

«За 5 лет мы увеличили объем торговли с ЕС примерно на 60%. Украина уверенно входит в первую двадцатку торговых партнеров Евросоюза и в пятерку крупнейших экспортеров аграрной продукции в ЕС. И мы продолжим этот путь успеха», - отметил лидер «Европейской Солидарности».

«Экономическая интеграция - это путь к достижению критериев членства и к практическому решению вопроса о вступлении Украины в Европейский Союз - гарантии нашей независимости, суверенитета, благополучия и безопасности», - резюмировал Петр Порошенко.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинец вез из РоSSии нож с гравировкой "ФСБ РФ"Украинец вез из РоSSии нож с гравировкой "ФСБ РФ"
Волонтеры передали кислородные концентраторы от Фонда Порошенко в больницы и военный госпитальВолонтеры передали кислородные концентраторы от Фонда Порошенко в больницы и военный госпиталь
Украинские женщины освобождены из сирийского лагеря для семей террористов ИГИЛУкраинские женщины освобождены из сирийского лагеря для семей террористов ИГИЛ
Во Львове задержали 19-летнего киевлянина за шапку с коммунистической символикойВо Львове задержали 19-летнего киевлянина за шапку с коммунистической символикой
Гетманцев «за» полный локдаун с остановкой транспортаГетманцев «за» полный локдаун с остановкой транспорта
Блок рекламы


Похожие новости
Сенат США преодолел вето Трампа на оборонный бюджет с помощью для УкраиныСенат США преодолел вето Трампа на оборонный бюджет с помощью для Украины
Порошенко: цены на тесты и вакцины от коронавируса нужно жестко регулироватьПорошенко: цены на тесты и вакцины от коронавируса нужно жестко регулировать
Два украинских телеканала второй год подряд включают новогоднее поздравление Порошенко вместо ЗеленскогоДва украинских телеканала второй год подряд включают новогоднее поздравление Порошенко вместо Зеленского
Массовую вакцинацию необходимо провести не позднее марта-апреля, иначе будет катастрофа, - ПорошенкоМассовую вакцинацию необходимо провести не позднее марта-апреля, иначе будет катастрофа, - Порошенко
Порошенко: после выборов 2021 года в РоSSии могут начаться процессы, подобные белорусскимПорошенко: после выборов 2021 года в РоSSии могут начаться процессы, подобные белорусским
Порошенко призвал прекратить давление на антикоррупционную инфраструктуруПорошенко призвал прекратить давление на антикоррупционную инфраструктуру
Пристайко стал постпредом Украины при IMOПристайко стал постпредом Украины при IMO
Фонд Порошенко доставил в больницы 50 кислородных концетраторивФонд Порошенко доставил в больницы 50 кислородных концетраторив
Суд арестовал имущество лидера "Партии венгров Украины"Суд арестовал имущество лидера "Партии венгров Украины"
С апреля будем понемногу возвращаться к привычному ритму жизни - главный санврач УкраиныС апреля будем понемногу возвращаться к привычному ритму жизни - главный санврач Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости