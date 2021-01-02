Порошенко: около 40% общего объема торговли Украины принадлежит европейскому направлению

Экс-президент вспомнил о годовщине ЗСТ с Евросоюзом.

Запуск углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с Евросоюзом 5 лет назад дал старт новой эре торговых отношений Украины и ЕС , считает экс-президент, лидер «Европейской Солидарности» Петр Порошенко.

«Это событие навсегда изменило украинскую внешнеэкономическую политику и открыло качественно новые безграничные возможности для национальных экспортеров и иностранных инвестиций», - написал Порошенко в Facebook к годовщине ЗСТ.

По его словам, сегодня уже около 40% общего объема торговли Украины принадлежит европейскому направлению.

«За 5 лет мы увеличили объем торговли с ЕС примерно на 60%. Украина уверенно входит в первую двадцатку торговых партнеров Евросоюза и в пятерку крупнейших экспортеров аграрной продукции в ЕС . И мы продолжим этот путь успеха», - отметил лидер «Европейской Солидарности».

«Экономическая интеграция - это путь к достижению критериев членства и к практическому решению вопроса о вступлении Украины в Европейский Союз - гарантии нашей независимости, суверенитета, благополучия и безопасности», - резюмировал Петр Порошенко.