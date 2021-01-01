Помощь семьям умерших от коронавируса медиков будут оказывать по упрощенной процедуре

Такую помощь в настоящее время выплатили семьям 53 медицинских работников.

Помощь семьям умерших от коронавируса медиков будут оказывать по упрощенной процедуре
Фото: Макс Требухов

Кабинет министров с января планирует упростить процесс оказания помощи семьям медиков, умерших от коронавируса.

Об этом сообщила в интервью "Радіо свобода" министр социальной политики Марина Лазебная.

"Мы видим критическую статистику, когда погибают медики от COVID, факт есть. Но есть законодательство Украины, которое говорит, что для того, чтобы подтвердить, что это профессиональное заболевание, то есть несчастный случай на рабочем месте... надо пройти соответствующую процедуру. Это Гоструда делает, создается комиссия. В комиссию входят медицинские работники. Затем акты. Это по два, по три месяца все происходит. И конечно, если даже сегодня мы возьмем, что более 170 уже таких расследований прошло, то только 30% подтверждает факт, что заболел медик на рабочем месте. Все остальные не подтверждаются. То есть такая еще ситуация", - рассказала Лазебная.

По ее словам, такую помощь в настоящее время выплатили семьям 53 медицинских работников.

Министр отметила, что в правительстве четко знают учреждения, где лечат больных коронавирусом, и хотят вывести их из всей бюрократической процедуры этих долгих расследований.

"Если мы знаем, что эти люди работают с COVID, если произошел трагический случай гибели медика, то будет упрощена процедура, просто учреждение здравоохранения будет делать акт по заболеванию или смерти на рабочем месте и такие акты будут сразу поступать в фонд. Убираем большую комиссию Гоструда, профпатологии и так далее, и будем оказывать по упрощенному порядку... Я думаю, что январь пойдет по новому порядку", - сказала Лазебная.

Напомним, в мае Рада приравняла медиков, умерших от COVID-19, к участникам боевых действий. Семьи умерших врачей смогут получить 1,5 миллиона гривен страховых выплат.

В ноябре глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что с начала пандемии в Украине от коронавируса умерли 258 медицинских работников.

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