80-летняя королева Дании вакцинировалась от коронавируса
Королева не входит в категории граждан, которые должны получить вакцину в первую очередь.
Королева Дании 80-летняя Маргрете II вакцинировалась от коронавируса.
Об этом сообщает DR со ссылкой на пресс-службу королевского дома.
Королева не входит в категории граждан, которые должны получить вакцину в первую очередь. Первыми получают прививки жители домов престарелых и персонал, вторыми - люди старше 65 лет, получающие дома помощь от соцслужб, третьими - люди в возрасте от 85 лет.
Королеву вакцинируют из-за того, что в ее возрасте коронавирус с большим риском чреват осложнениями, а также потому, что она по своим должностным функциям встречается с большим количеством людей.
Как пишет DR, большинство граждан скорее одобряют то, что королева как первое лицо государства получила вакцину среди первых.
В новогодней речи королева Дании отметила, что вакцинация дает надежду на фоне общей тревоги по поводу эпидемии.
Напомним, 27 декабря во всех странах Евросоюза началась массовая вакцинация от ковида. В странах ЕС должны вакцинировать все население - 450 млн человек.
Венгрия начала вакцинацию от коронавируса на день раньше всего ЕС. Первой партии вакцины Pfizer, которую получила Венгрия, должно хватить на 4875 человек.
В Германии 101-летней женщине в городе Хальберштадт (земля Саксония-Анхальт) сделали первую в стране прививку против коронавируса.
Великобритания стала первой страной в мире, начавшей вакцинацию от COVID-19. Сейчас вакцинировали более 600 тысяч человек.
Вакцинацию также начали в США, Сербии, Израиле, Канаде, Саудовской Аравии.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и Избранный президент США Джо Байден вакцинировались от коронавируса в прямом эфире.