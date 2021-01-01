80-летняя королева Дании вакцинировалась от коронавируса

Королева не входит в категории граждан, которые должны получить вакцину в первую очередь.

80-летняя королева Дании вакцинировалась от коронавируса
Фото: KELD NAVNTOFT

Королева Дании 80-летняя Маргрете II вакцинировалась от коронавируса.

Об этом сообщает DR со ссылкой на пресс-службу королевского дома.

Королева не входит в категории граждан, которые должны получить вакцину в первую очередь. Первыми получают прививки жители домов престарелых и персонал, вторыми - люди старше 65 лет, получающие дома помощь от соцслужб, третьими - люди в возрасте от 85 лет.

Королеву вакцинируют из-за того, что в ее возрасте коронавирус с большим риском чреват осложнениями, а также потому, что она по своим должностным функциям встречается с большим количеством людей.

Как пишет DR, большинство граждан скорее одобряют то, что королева как первое лицо государства получила вакцину среди первых.

В новогодней речи королева Дании отметила, что вакцинация дает надежду на фоне общей тревоги по поводу эпидемии.

Напомним, 27 декабря во всех странах Евросоюза началась массовая вакцинация от ковида. В странах ЕС должны вакцинировать все население - 450 млн человек.

Венгрия начала вакцинацию от коронавируса на день раньше всего ЕС. Первой партии вакцины Pfizer, которую получила Венгрия, должно хватить на 4875 человек.

В Германии 101-летней женщине в городе Хальберштадт (земля Саксония-Анхальт) сделали первую в стране прививку против коронавируса.

Великобритания стала первой страной в мире, начавшей вакцинацию от COVID-19. Сейчас вакцинировали более 600 тысяч человек.

Вакцинацию также начали в США, Сербии, Израиле, Канаде, Саудовской Аравии.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и Избранный президент США Джо Байден вакцинировались от коронавируса в прямом эфире.

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