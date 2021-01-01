В Киеве проходит факельное шествие ко Дню рождения Бандеры
Всего на мероприятии присутствует около тысячи человек.
В Киеве проходит факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры.
Об этом сообщает корреспондент LB.ua.
Активисты двинулись маршем с факелами от памятника Тарасу Шевченко до Майдана Незалежности.
В марше приняли участие представители Нацкорпуса, ВО "Свобода", "Правого сектора", Конгресса украинских националистов.
Всего на мероприятии присутствует около тысячи человек.
Принял участие в марше бывший нардеп Андрей Ильенко.
Напомним, каждый год 1 января в украинских городах отмечают годовщину со дня рождения Бандеры.
Степан Бандера - украинский политический деятель, один из главных идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века, после раскола Организации украинских националистов - глава руководства ОУН-Б.
Бандеру убил по приказу КГБ в Мюнхене советский агент Богдан Сташинский 15 октября 1959 года.