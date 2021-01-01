В Киеве проходит факельное шествие ко Дню рождения Бандеры

Всего на мероприятии присутствует около тысячи человек.

В Киеве проходит факельное шествие ко Дню рождения Бандеры

В Киеве проходит факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Активисты двинулись маршем с факелами от памятника Тарасу Шевченко до Майдана Незалежности.

В марше приняли участие представители Нацкорпуса, ВО "Свобода", "Правого сектора", Конгресса украинских националистов.

Всего на мероприятии присутствует около тысячи человек.

Принял участие в марше бывший нардеп Андрей Ильенко.

Напомним, каждый год 1 января в украинских городах отмечают годовщину со дня рождения Бандеры.

Степан Бандера - украинский политический деятель, один из главных идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века, после раскола Организации украинских националистов - глава руководства ОУН-Б.

Бандеру убил по приказу КГБ в Мюнхене советский агент Богдан Сташинский 15 октября 1959 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинец вез из РоSSии нож с гравировкой "ФСБ РФ"Украинец вез из РоSSии нож с гравировкой "ФСБ РФ"
Оккупанты обстреляли частный дом в ВодяномОккупанты обстреляли частный дом в Водяном
Волонтеры передали кислородные концентраторы от Фонда Порошенко в больницы и военный госпитальВолонтеры передали кислородные концентраторы от Фонда Порошенко в больницы и военный госпиталь
Украинские женщины освобождены из сирийского лагеря для семей террористов ИГИЛУкраинские женщины освобождены из сирийского лагеря для семей террористов ИГИЛ
Во Львове задержали 19-летнего киевлянина за шапку с коммунистической символикойВо Львове задержали 19-летнего киевлянина за шапку с коммунистической символикой
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве у протестующих возле КГГА загорелся баллон с газомВ Киеве у протестующих возле КГГА загорелся баллон с газом
В Киеве вандалы повредили памятник воинам АТОВ Киеве вандалы повредили памятник воинам АТО
Генерал Кривонос проходит свидетелем по делу о "государственном перевороте" в 2017 году - АрестовичГенерал Кривонос проходит свидетелем по делу о "государственном перевороте" в 2017 году - Арестович
Аваков на свой день рождения издал новую книгу - о событиях весны 2014 года в ХарьковеАваков на свой день рождения издал новую книгу - о событиях весны 2014 года в Харькове
В Кишиневе проходит инаугурация президента Молдовы СандуВ Кишиневе проходит инаугурация президента Молдовы Санду
В Киеве провели первое заседание "Квадриги", где поговорили о НАТО и КрымеВ Киеве провели первое заседание "Квадриги", где поговорили о НАТО и Крыме
ФОПы пострадали в Киеве в стычках с полицией: с Майдана увозят пострадавшихФОПы пострадали в Киеве в стычках с полицией: с Майдана увозят пострадавших
В Киеве провели акцию "Похороны правосудия" к годовщине "дела Шеремета"В Киеве провели акцию "Похороны правосудия" к годовщине "дела Шеремета"
Дело Шеремета: в Киеве суд рассматривает апелляцию в отношении ареста подозреваемого АнтоненкоДело Шеремета: в Киеве суд рассматривает апелляцию в отношении ареста подозреваемого Антоненко
В Киеве состоялась акция солидарности с военнослужащими против сексуальных домогательствВ Киеве состоялась акция солидарности с военнослужащими против сексуальных домогательств
Последние новости
Подгружаем последние новости