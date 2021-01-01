В Киеве проходит факельное шествие ко Дню рождения Бандеры

Всего на мероприятии присутствует около тысячи человек.

В Киеве проходит факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Активисты двинулись маршем с факелами от памятника Тарасу Шевченко до Майдана Незалежности.

В марше приняли участие представители Нацкорпуса, ВО "Свобода", "Правого сектора", Конгресса украинских националистов.

Всего на мероприятии присутствует около тысячи человек.

Принял участие в марше бывший нардеп Андрей Ильенко.

Напомним, каждый год 1 января в украинских городах отмечают годовщину со дня рождения Бандеры.

Степан Бандера - украинский политический деятель, один из главных идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века, после раскола Организации украинских националистов - глава руководства ОУН-Б.

Бандеру убил по приказу КГБ в Мюнхене советский агент Богдан Сташинский 15 октября 1959 года.