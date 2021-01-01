На вооружение ВСУ взяли две новые снайперские винтовки
Оружие успешно прошло государственные испытания и успешно выдержало все экзамены.
Вооруженные силы Украины взяли на вооружение новые снайперские винтовки T-REX 14,5 и ALLIGATOR 14,5 компании Snipex.
Об этом говорится в Facebook производителя оружия.
"Винтовки Snipex T-REX 14,5 и Snipex ALLIGATOR 14,5 успешно прошли государственные испытания и успешно выдержали все экзамены! По результатам государственных испытаний винтовки Snipex калибра 14,5 х 114 приняты на вооружение Вооруженных Сил Украины!" - говорится в сообщении.
SNIPEX T-Rex - однозарядная дальнобойная крупнокалиберная винтовка калибра 14,5 X 114 с эффективной дальностью стрельбы 2000 м.
ALLIGATOR 14,5 - многозарядная дальнобойная крупнокалиберная винтовка с магазинным питанием и эффективной дальностью стрельбы 2000 м.
Напомним, 23 августа министр обороны Андрей Таран подписал приказ о принятии на вооружение берегового ракетного комплекса 360МЦ "Нептун".
В октябре Министерство обороны анонсировало закупку берегового ракетного комплекса "Нептун". С этой целью было осуществлено перераспределение средств в рамках государственного оборонного заказа.