Два украинских телеканала второй год подряд включают новогоднее поздравление Порошенко вместо Зеленского

Украинские телеканалы 5 канал и "Прямой" уже второй год подряд включают поздравление пятого президента Петра Порошенко вместо действующего главы государства Владимира Зеленского.

Обращение Порошенко завершается ровно до полуночи 1 января, а Зеленского включают либо до, либо после, пишет УП.

5 канал в этот раз показал поздравление Владимира Зеленского раньше, чем Порошенко. "Прямой" наоборот - сначала Порошенко, а потом Зеленского. В обоих случаях президент на этих каналах не смог "поздравить" украинцев традиционно до боя курантов.

Пятый президент и лидер партии "Европейская солидарность" в новогоднем обращении приветствовал граждан вместе со своей женой, депутатом Киевсовета Мариной Порошенко.

"Я хочу коллективного иммунитета людям от коронавируса, пришедшего в 2020 году. Стране - от вируса популизма и непрофессионализма, бестолковости и безответственности, штаммы которого поразили государственный организм годом ранее", - сказал он.

Напомним, что "Прямой" и 5 канал и в прошлом году показали поздравление Порошенко вместо Зеленского. Также канал "Эспрессо" показал обращение Порошенко после Зеленского.

Как известно, в новогоднюю ночь 2018 года канал 1 + 1 показал обращение Владимира Зеленского, в котором он объявил о решении баллотироваться на выборах, вместо президентского поздравления.