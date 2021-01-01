Два украинских телеканала второй год подряд включают новогоднее поздравление Порошенко вместо Зеленского

Действующего главу государства показывают либо до, либо после Порошенко.

Два украинских телеканала второй год подряд включают новогоднее поздравление Порошенко вместо Зеленского
Фото: скріншот

Украинские телеканалы 5 канал и "Прямой" уже второй год подряд включают поздравление пятого президента Петра Порошенко вместо действующего главы государства Владимира Зеленского.

Обращение Порошенко завершается ровно до полуночи 1 января, а Зеленского включают либо до, либо после, пишет УП.

5 канал в этот раз показал поздравление Владимира Зеленского раньше, чем Порошенко. "Прямой" наоборот - сначала Порошенко, а потом Зеленского. В обоих случаях президент на этих каналах не смог "поздравить" украинцев традиционно до боя курантов.

Пятый президент и лидер партии "Европейская солидарность" в новогоднем обращении приветствовал граждан вместе со своей женой, депутатом Киевсовета Мариной Порошенко.

"Я хочу коллективного иммунитета людям от коронавируса, пришедшего в 2020 году. Стране - от вируса популизма и непрофессионализма, бестолковости и безответственности, штаммы которого поразили государственный организм годом ранее", - сказал он.

Напомним, что "Прямой" и 5 канал и в прошлом году показали поздравление Порошенко вместо Зеленского. Также канал "Эспрессо" показал обращение Порошенко после Зеленского.

Как известно, в новогоднюю ночь 2018 года канал 1 + 1 показал обращение Владимира Зеленского, в котором он объявил о решении баллотироваться на выборах, вместо президентского поздравления.

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