Иран обвинил Трампа в попытке создать повод для войны

Причиной этого заявления стало размещение бомбардировщиков на Ближнем Востоке.

Иран обвинил Трампа в попытке создать повод для войны
Джавад Заріф
Фото: middleeastpress

Официальный Иран утверждает, что разведка из Ирака указывает на попытки США и президента Дональда Трампа "создать повод для войны".

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в Twitter.

"Вместо того, чтобы бороться с коронавирусом в США, Дональд Трамп и его когорты напрасно тратят миллиарды на самолеты B52 и отправляют армаду в наш регион. Разведка из Ирака указывает на попытку сфабриковать повод для войны", - заявил он.

Министр добавил, что Иран не стремится к войне, но будет "открыто и прямо защищать народ, безопасность и жизненно важные интересы".

По данным Центрального командования ВС США, на Ближний Восток перебросили стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress.

Командующий Центрального командования Вооруженных сил Штатов Фрэнк МакКензи сообщил, что "никто не должен недооценивать нашу способность защищать наши силы или действовать решительно в ответ на нападение", пишет Укринформ.

Напомним, что Иран и США враждуют уже более 40 лет. За последнее время произошло сразу несколько событий, которые усложняли и без того напряженные отношения между государствами. В начале прошлого года по приказу Трампа США ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани, впоследствии был ракетный удар со стороны Тегерана по авиабазам США в Ираке.

Подробнее об американо-иранских отношениях читайте в материале LB.ua "Бути чи не бути війні з Іраном?".

В декабре 2020 года США ввели санкции против четырех компаний из Китая и ОАЭ. Причиной стало содействие с их стороны иранской компании Triliance Petrochemical в экспорте иранских нефтехимических продуктов.

Президентский срок Трампа истекает 20 января. В Иране заявляли, что надеются на нового президента Джо Байдена и надеются, что он "компенсирует ошибки" Трампа.

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