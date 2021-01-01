В новогоднюю ночь оккупанты шесть раз нарушали режим тишины на Донбассе

С начала суток 1 января незаконные вооруженные формирования на востоке Украины шесть раз нарушали договоренности о прекращении огня.

Трижды вооруженные формирования РоSSии стреляли в сторону украинских позиций неподалеку Авдеевки. Они применяли минометы 82-го калибра, гранатометы и стрелковое оружие. Об этом сообщили на странице штаба ООС в Facebook.

"На этом же направлении, в районе населенного пункта Водяное, что на Приазовье, враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вблизи населенного пункта Золотое-4 противник вел огонь в сторону наших позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета, а неподалеку Новолуганского - из стрелкового оружия", - добавили в штабе.

На обстрелы противника украинские защитники предоставили адекватный ответ. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

За минувшие сутки вражеские формирования четыре раза открывали огонь. Они стреляли около Старогнатовки, Широкино, в районе Водяного. Среди украинских военных потерь нет.

Напомним, что в течение 30 декабря в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет.